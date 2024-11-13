Derede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı
KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde derede mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Olay Akçasu Deresinde meydana geldi. Derede mahsur kalan kediyi görenler durumu Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerden sürekli kaçan kedi kurulan tuzak yardımıyla yakalanarak mahsur kaldığı dereden kurtarıldı. Daha sonra doğal ortamına salınan kediye yiyecek verildi.
Son Dakika › Güncel › Derede Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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