Dereye Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde dereye düşen kişi yaşamını yitirdi.

Manavpınar Mahallesi'ndeki bir dere kenarında oturan Y.K. dengesini kaybederek suya düştü. YK'nin arkadaşı S.Ö de onu kurtarmak için dereye atladı.

İki kişinin boğulma tehlikesi geçirdiğini fark eden çevredekiler, Y.K. ve S.Ö'yü sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Y.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Hastaneye kaldırılan S.Ö'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.