Derik'te Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

MARDİN'in Derik ilçesinde 2 katlı bir evin alt katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Cevizpınar Mahallesi 410'uncu Sokak'ta meydana geldi. 2 katlı evin alt katındaki evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kimsenin bulunmadığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.