Derince\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Derince ilçesinde çıkan orman yangınının ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yerleşim yerlerine sirayet etmeden durdurulduğunu bildirdi.

Yenikent Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları 76 personel, 3 helikopter, 11 arazöz, 3 su tankeri, 3 iş makinesiyle devam ediyor.

Bölgede Vali İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve ilgililer incelemelerde bulundu.

Vali Aktaş, gazetecilere, "Derince ilçemiz Yenikent mevkisinde çıkan orman yangını, ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesiyle an itibarıyla yerleşim yerlerine sirayet etmeden durduruldu." dedi.

Ekiplerin kuzey tarafta yangının ilerlemesini durdurmaya çalıştığını ifade eden Aktaş, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteğiyle yangını söndürme çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da ekiplerin yangını söndürmek için tüm gücüyle çalıştığını dile getirerek, rüzgarın işi zorlaştırdığını ancak yangının kontrol altına alınacağını bildirdi.

Ekiplerin 7-8 bölgede müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Büyükakın, hava araçlarının desteğiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınacağını kaydetti.