Derinkuyu'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Derinkuyu'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Derinkuyu\'da Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde otomobil aydınlatma direğine çarptı, sürücü öldü, 3 kişi yaralandı.

02.10.2024 23:16
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Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen otomobilin sürücüsü öldü, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Derinkuyu- Gülağaç kara yolunda seyir halinde olan Yusuf Y. yönetimindeki 18 LF 498 plakalı otomobil, Yazıhüyük Kavşağı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle iki parçaya bölünen otomobilin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, beraberindeki üç kişi yaralandı.

Haber verilmesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cenaze savcının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Kaynak: AA

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