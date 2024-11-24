Dersim Dernekleri Federasyonu'ndan Kayyum Protestosu - Son Dakika
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Dersim Dernekleri Federasyonu'ndan Kayyum Protestosu

Dersim Dernekleri Federasyonu\'ndan Kayyum Protestosu

Kadıköy'de toplanan Dersim Dernekleri Federasyonu üyeleri, Tunceli ve Ovacık belediyelerine atanan kayyumları protesto etti. Yapılan açıklamada, kayyum rejiminin kabul edilemeyeceği vurgulandı.

24.11.2024 19:34  Güncelleme: 19:35
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Haber: Beril KALELİ-Kamera: Onur DURSUN

(İSTANBUL) - "Dersim Dernekleri Federasyonu", Kadıköy'de iktidarın Tunceli ve Ovacık belediyelerine kayyum atamasını protesto etti. Yapılan açıklamada, "Dersim halkı olarak, iktidarın dayattığı kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Hukuksuz operasyonlara son verilmeli, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir" denildi.

Esenyurt, Batman, Mardin ve Halfeti'deki kayyum atamalarının ardından son olarak İçişleri Bakanlığı kararıyla DEM Parti'deki Tunceli ve CHP'deki Ovacık belediyelerine de kayyum atanmasına tepkiler sürüyor.

Kadıköy Rıhtım'da bir araya gelen "Dersim Dernekleri Federasyonu" üyeleri, iktidarın kayyum atamalarını protesto etti.

"İktidarın dayattığı kayyum rejimini kabul etmiyoruz!"

"Kayyım rejimi halk iradesine darbedir" pankartı açan grup "Dersim onurdur, onuruna sahip çık", "Kayyumlar gidecek biz kalacağız" sloganları attı.

"Dersim Dernekleri Federasyonu" Genel Başkanı Ali Rıza Bilir, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Milletvekilleri türlü hukuksuzluklarla hapse atılırken, belediyelere siyasi operasyonlarla kayyum atanırken, seçme ve seçilme hakkından söz edilemez. Seçme ve seçilme hakkının tanınmadığı bir durumda da demokrasiden söz edilemez. Dersim halkı olarak, iktidarın dayattığı kayyum rejimini kabul etmiyoruz. Haklarımızın gasp edilmesine alışmayacağız. Hukuksuz operasyonlara son verilmeli, seçilmiş belediye başkanları derhal görevlerine iade edilmelidir. Kayyum politikaları terk edilmeli ve halkın iradesi tanınmalıdır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dersim Dernekleri Federasyonu'ndan Kayyum Protestosu - Son Dakika

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