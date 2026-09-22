Dervişoğlu, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilere şifa diledi - Son Dakika
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Dervişoğlu, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında yaralanan öğrencilere şifa diledi

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa Turgutlu'daki bir okul yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere şifa diledi. Dervişoğlu, sorumluları okulların ve çocukların güvenliği için gereken adımları ivedilikle atmaya çağırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin, "Yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'taki okul saldırısının acısı hala yüreğimizdeyken, yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günlerinde Manisa Turgutlu'daki bir okulda öğrencilerimize saldırı haberiyle uyanıyoruz. Öncelikle yaralı evlatlarımıza Allah'tan şifa diliyorum. Ailelerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İktidara ve ilgili tüm kurumlara hatırlatmak isterim ki 'Ailelerimizin güvenliği' çocuklarımızdan başlar. Sorumluları, okullarımızın ve evlatlarımızın güvenliği için gereken her adımı ivedilikle atmaya çağırıyorum."

Kaynak: AA
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