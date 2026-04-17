(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa'yı kutladı.
Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kerkük Valiliği görevine seçilen Irak Türkmen Cephesi Başkanı Mehmet Seman Ağa kardeşimi gönülden kutluyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.
Son Dakika › Güncel › Dervişoğlu'ndan Ağa'ya Tebrik - Son Dakika
