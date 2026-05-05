Dervişoğlu'ndan Basın Özgürlüğü Vurgusu

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Basın Özgürlüğü Endeksi'nde, 180 ülke arasında 163'üncü sırada olmak, Türkiye'ye yakışmıyor. Dünya Basın Özgürlüğü Günü bize bu acı gerçeği hatırlatıyor. Özgür Basın, milletin haber alma hakkı ve gerçek bir demokrasi için şarttır. Mesleğini hakkı ve onuru ile yapan gazetecileri selamlıyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

