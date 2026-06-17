Dervişoğlu'ndan Erken Seçim Eleştirisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dervişoğlu'ndan Erken Seçim Eleştirisi

17.06.2026 11:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, seçim tarihine dair açıklamaları eleştirerek algı operasyonuna dikkat çekti.

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak işaret etmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmesiyle ilgili, "Seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime 'erken seçim' diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir santranç oynanıyor" dedi.

Dervişoğlu, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak işaret etmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

" 'Seçim zamanında' demedi Sayın Bahçeli; Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum. Böyle, seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir santranç oynanıyor."

"O SENARYOYU BOZACAĞIZ"

Süreç konusunda Meclis tatile girmeden bir çerçeve yasa gelmesinin beklendiği ifade edilerek, "Siz 27 Haziran'da bir miting yapacağınızı söylediniz ama onun dışında bir adımınız olacak mı" sorusuna Dervişoğlu, "Ben neye bayrak açacağımı içerde söyledim. Salt o değil, bu yasa teklifinin meydanlarda altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazandırmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Erken Seçim Eleştirisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adıyaman’da “dairesel köy“ sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor Adıyaman'da "dairesel köy" sıra dışı mimarisiyle dikkati çekiyor
TikTok’taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı TikTok'taki akım 15 yaşındaki kız çocuğunu hayattan kopardı
Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı Sebebi yürek burktu Kıvanç Tatlıtuğ 80 milyonluk teknesini satışa çıkardı! Sebebi yürek burktu
AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir AP’den Türkiye’ye kritik uyarı: Schengen kapıları kapanabilir
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim Torreira gözyaşlarıyla veda etti: Seni çok özleyeceğim

12:13
CHP’de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
CHP'de olağanüstü kurultay için 833 delegenin imzası genel merkeze teslim edildi
11:54
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
11:53
Doğum günü sürprizi kanlı bitti Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
Doğum günü sürprizi kanlı bitti! Elinde pastayla silahlı saldırıya uğradı
11:49
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar İşte evlerinden çıkanlar
Baro başkanı dahil 12 avukatın gözaltına alındığı operasyondan detaylar! İşte evlerinden çıkanlar
11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 15:17:07. #7.13#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Erken Seçim Eleştirisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.