Dervişoğlu'ndan Erken Seçim Eleştirisi

(TBMM) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak işaret etmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki değerlendirmesiyle ilgili, "Seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime 'erken seçim' diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir santranç oynanıyor" dedi.

Dervişoğlu, TBMM'deki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un seçim tarihini 16 Nisan 2028 olarak işaret etmesi ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu konudaki "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır" açıklamasının hatırlatılması üzerine Dervişoğlu, şunları söyledi:

" 'Seçim zamanında' demedi Sayın Bahçeli; Mehmet Uçum'un belirlediği tarihle seçimin yapılacağı tarihin arasında saat farkı bile olmadığını ifade etti. Ben de katılıyorum. Böyle, seçimden 10 gün, 20 gün önce yapılacak seçime erken seçim diyerek milleti kandırmaya çalışacak bir algı operasyonuna bu milletin rıza göstermeyeceği kanaatindeyim. Yine bir santranç oynanıyor."

"O SENARYOYU BOZACAĞIZ"

Süreç konusunda Meclis tatile girmeden bir çerçeve yasa gelmesinin beklendiği ifade edilerek, "Siz 27 Haziran'da bir miting yapacağınızı söylediniz ama onun dışında bir adımınız olacak mı" sorusuna Dervişoğlu, "Ben neye bayrak açacağımı içerde söyledim. Salt o değil, bu yasa teklifinin meydanlarda altyapısını oluşturmak ve o teklife meşruiyet kazandırmak için kurgulanmış bir senaryo var. O senaryoyu bozacağız. Cesaretleri varsa millete sorsunlar" yanıtını verdi.