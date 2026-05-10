Dervişoğlu'ndan Galatasaray'a Tebrik

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.
Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajı şöyle:
"Süper Lig'i lider tamamlayarak 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Spor Kulübü'nü kutluyorum."
Sezon boyunca sahada mücadele eden futbolcuları; şampiyonlukta emeği geçen teknik heyeti, yönetimi ve taraftarı tebrik ediyorum."
