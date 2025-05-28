Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Açıklamaları - Son Dakika
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Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Açıklamaları

28.05.2025 23:52
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Müsavat Dervişoğlu, ayrılan milletvekillerini ve komisyon tartışmalarını değerlendirdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partiden ayrılan milletvekillerine ilişkin, "Siyasette hiçbir şey gizli kalmaz. Birtakım temaslarda bulunuyorlar, o temaslara muttali olduğumuz taraflarından anlaşılınca da kendi durumlarını anlatmak için gelenler oluyor. Hiç durumunu anlatmadan gidenler de oluyor." dedi.

Dervişoğlu, Ekol TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda mecliste kurulacak komisyona dair konularla ilgili bir ön yargısı olduğunu belirten Dervişoğlu, "Bunun Türkiye'nin hayrına bir iş olacağına inanmıyorum ama komisyona katılıp katılmamak salt benim kararıma bağlı bir şey değil. Bunu partinin yetkili organlarında da konuşacağım, yani bu ifadelerim de ihsası rey sayılmasın." diye konuştu.

Dervişoğlu, İYİ Parti'nin kurulacak komisyona katılıp katılmama iradesiyle ilgili olarak, "Kararı partinin yetkili kurulları verecek ve çok büyük bir ihtimalle, 'Biz orada olmazsak isteyen istediğini, istediği şekilde yapar. Dolayısıyla orada bulunalım.' diyen arkadaşlarımız da çıkacaktır. Faydalarını ve mahsurlarını doğru bir biçimde değerlendirip ona göre karar vereceğimizi söylüyorum." ifadelerini kullandı.

Seçim anketlerine ilişkin Dervişoğlu, genel başkan olduğu günden beri İYİ Parti'nin siyasi ömrüne vade biçenlerle uğraştığını söyledi.

Sistemin kurguladığı hayale hizmet etmemek amacıyla başka bir politika güttüğünü dile getiren Dervişoğlu, şunları kaydetti:

"Üçüncü bir büyük parti olabilmek ve kalabilmek adına yeni bir yol haritası tanzim edebilmenin mümkün olabileceğini kamuoyuyla paylaştım. O sebeple kim ne derse desin ve kim hangi anketi yaparsa yapsın, bizim partimize yönelik bu kabil planlamalar, kurgular, yok etme projeleri hem bizim kendi içimizde kenetlenmemizi temin ediyor hem de millet nezdinde itibar görmemizi mümkün kılıyor. Onun için bu yapılan işlerden çok muzdarip değilim ama yaptıkları şeyin sistemin dayatmalarına boyun eğmek olduğunu görüyorum. Bunun için üzülüyorum yoksa 'Küçük partiler bitecek.' diyorlar. Her gün küçük parti kuruluyor. Küçük partiler biter mi bitmez mi bilmiyorum. Ben küçük parti olmadığım için de bundan bir rahatsızlık duyuyorum."

İYİ Parti'den ayrılan milletvekilleri

Dervişoğlu, İYİ Parti'den ayrılan milletvekilleri hakkında "Bazıları söylüyor ama söylemek zorunda kalıyor çünkü yaptıkları görüşmeleri duymamamız mümkün değil. Siyasette hiçbir şey gizli kalmaz. Birtakım temaslarda bulunuyorlar, o temaslara muttali olduğumuz taraflarından anlaşılınca da kendi durumlarını anlatmak için gelenler oluyor. Hiç durumunu anlatmadan gidenler de oluyor mesela." dedi.

"İYİ Parti milletvekilleri mi gidip böyle bir şey talep ediyor?" sorusuna Dervişoğlu, şu yanıtı verdi:

"Yok, bununla ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor ve bunlar belli bir merkezden yönetiliyor. En başında bizden CHP birtakım milletvekillerini partisine kattı. O zaman ben CHP'yi uyardım, 'Bu bir merkezden yönetiliyor, yarın Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidecek olanların oraya gidişini meşrulaştırmak için önce sizi kullanıyorlar ve dikkatli olun.' diye bilgilendirdim. Bu bilgilendirmeyi yaptıktan 2 gün sonra bizim partimizden adam aldıkları da oldu da ben bunların hepsini büyük bir hoşgörüyle göğüsledim. Giden hiç kimseyle alakalı olumsuz bir şey söylemedim ama bütün bunları kaydettiğimi ifade ettim."

Dervişoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun seçimlere girip giremeyeceğine yönelik soruyu da, şöyle cevapladı:

"Bu şimdi cevaplanabilecek bir soru değil, çünkü spekülasyona açık. Şimdi diploması, yargılanması üzerinden başlarsak sürdürülen soruşturmaya, yargı mekanizmasının Demokles'in kılıcı gibi, demokrasinin vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin başının üzerinde sallanmasından hareketle söylersek bir takım kaygıları ifade etmiş olurum. Bu kaygılar da birilerinin ekmeğine yağ sürer. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bugün içeride bulunmasının sebebi bana göre adaylığının engellenmesine yöneliktir ya da adaylığının engellenmesinden kaynaklanmaktadır."

Kaynak: AA

İYİ Parti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan İYİ Parti Açıklamaları - Son Dakika

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