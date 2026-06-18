Dervişoğlu Tunalı'da esnafla buluştu, mitinge çağırdı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 27 Haziran'da Tandoğan Meydanı'nda düzenleyecekleri miting öncesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde bir araya geldiği esnaf ve vatandaşları mitinge davet etti. Dervişoğlu, vatandaşlarla hem sohbet ederken; parti üyeleri de vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 27 Haziran'da Tandoğan Meydanı'nda saat 18.00'da düzenleyecekleri miting öncesi Tunalı Hilmi Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Bir vatandaşın "Tam yürekten bir muhalefet yapıyoruz. Sizden gurur duyuyorum başkanım. Ben bir CHP'li olarak sizden onur duyuyorum" sözleri üzerine Dervişoğlu, "Gerekli olduğu zaman bağırıyoruz. Teşekkür ederim" yanıtını verdi.

"TÜRKİYE'NİN BÜYÜK BİR YÜRÜYÜŞE İHTİYACI VAR"

Vatandaşlarla tokalaşarak Kuğulu Park'ta yer alan taksi durağına geçen Dervişoğlu, burada taksicilerin sorunlarını dinledi. Taksi durağında çalışan yurttaşa Dervişoğlu, "Esnaf halinden memnun mu" sorusunu yöneltti. Yurttaş ise "Nasıl memnun olsun? Sürekli fiyatlar değiştiği için zor oluyor. Yani günlük oynuyorlar mazot fiyatlarıyla ama tarifelerle oynamıyorlar" dedi.

Dervişoğlu'nun, "Ahmet Fakıbaba da sürekli taksicileri ziyaret et diyor" sözlerine taksi durağında çalışan yurttaş, "Ali Mahir Başarır geliyor. Bir çayım içip gidiyor. Yürüyerek Meclis'e gidiyor" yanıtını verdi. Dervişoğlu ise "O biraz daha sportif bize göre. O daha genç. Sağlığına da dikkat ediyor. Hepimizin yürümesi lazım. Türkiye'nin büyük bir yürüyüşe ihtiyacı var. Onu gerçekleştirmek zorundayız. Attığımız her adım memleket yararına olsun inşallah" dedi.

FAKIBABA ÇAY SİMİT HESABI YAPTI

Seyyar satıcıdan simit alan Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Eşref Fakıbaba'dan çay simit hesabı yapmasını istedi. Fakıbaba, "Çay 20 lira. Demek ki 5 kişilik bir aile 18 bin lira eder. Evet. Asgari ücret 28.000 lira. En düşük emekli maaşı 20 bin lira. Yani 20 bin lira emekli maaşı alan biri peynir hariç günde her öğün bir simit bir çay yer ise ve 5 kişilik içerse bir aile 5 kişilik aileye yetmiyor" dedi. Dervişoğlu ise "4 kişiye 18 bin lira gidiyor. Geri kalan 2 bin lira ile kira, elektrik, doğalgaz değil mi? Bütün ihtiyaçlar da karşılanacak. Tayyip Erdoğan bir simit hesabı yapmıştı biliyorsun. Artık onun yaptığı simit hesabı da tutmuyor" diye konuştu.

"DEDELERİN TORUNLARINA MAHÇUP OLDUĞU BİR ÜLKEDE YAŞIYORUZ"

Dervişoğlu bir dondurmacıyla da sohbet etti. Gazetecilerin dondurmanın topunun 75 lira olmasını nasıl değerlendirdiğinin sormaları üzerine Dervişoğlu, "Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2 tane çocukla buraya çıktınız. Çocuklar dondurma bir top dondurmayla da yetinmezler. Simit alacaklar. İşte oturup uygun bir yerde çay içecekler. Onun 4 kişilik bir aileye maliyetini hesap edin. Yani düşünün 2 çocuğunuz varsa ikişer top dondurma yeseler 300 lira vereceksiniz ki buradaki fiyat makul bir fiyat. Başka yerde çok daha pahalı. İnsanların çocuklarını ve torunlarını özellikle dedelerin, büyükannelerin torunlarını mutlu edemediği ve torunlarına mahçup düştüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu ülkeyi yönetenler bu gerçekleri de görsünler istiyorum" dedi.