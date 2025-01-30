Dervişoğlu'nun Özdağ Ziyareti İptal

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(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, bugün gerçekleştirileceği duyurulan Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a yönelik ziyareti iptal edildi. Dervişoğlu'nun ağır gribal enfeksiyon nedeni ile ertelenen ziyaret ileri bir tarihte gerçekleşecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bugün saat 13.00'de Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret edeceği dün İYİ Parti tarafından duyurulmuştu. Bu sabah İYİ Parti'den yapılan açıklamayla görüşmenin ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

Görüşmenin ertelenme sebebi ise İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ağır gribal enfeksiyon geçirmesi olarak açıklandı. Dervişoğlu'nun bugün doktor kontrolünün ardından evinde istirahat etmesi planlanıyor.