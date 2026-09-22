Dervişoğlu, Turgutlu\'daki okul saldırısı sonrası hükümeti tedbir almaya çağırdı

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Kahramanmaraş'taki okul saldırısının acısı hala yüreğimizdeyken, yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günlerinde Manisa Turgutlu 'da bir okulun önünde öğrencilerimizin yaralanması haberine uyanıyoruz. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun diliyorum. Ailelerin güvenliği çocuklardan başlar; iktidar çocuklarımızın can güvenliğine dair sorumluluğunu maalesef yerine getirememektedir. Hükümeti acilen gerekli güvenlik tedbirlerini almaya davet ediyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Kahramanmaraş'taki okul saldırısının acısı hala yüreğimizdeyken, yeni eğitim öğretim yılının daha ilk günlerinde Manisa Turgutlu'da bir okulun önünde öğrencilerimizin yaralanması haberine uyanıyoruz. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar, ailelerine geçmiş olsun diliyorum. Ailelerin güvenliği çocuklardan başlar, iktidar çocuklarımızın can güvenliğine dair sorumluluğunu maalesef yerine getirememektedir. Hükümeti acilen gerekli güvenlik tedbirlerini almaya davet ediyorum."