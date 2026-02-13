Derya Apartmanı Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Derya Apartmanı Davası Devam Ediyor

13.02.2026 18:56
Hatay'daki Derya Apartmanı davasında, depremde yakınlarını kaybedenler adalet arayışını sürdürüyor.

Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 16 kişinin hayatını kaybettiği Derya Apartmanı'nın yargılamasına devam edildi. Depremde yakınlarını kaybeden Hülya Kılıçlar, "4,5 yaşındaki torunum her gün bana anne ve babasının ne zaman geleceğini soruyor. Şu anda bir adalet mücadelesi veriyoruz ve herkese çağrım, bize destek verilmesi" dedi. Bina yakınlarından bir diğer müşteki de "Biz o acıyı ölünceye kadar unutmayacağız. Biz herkesten destek istiyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'ın Antakya ilçesindeki Derya Apartmanı yıkıldı ve enkazında 16 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Adnan Özçelik, Leman Şenol, Vahip Sahil, Ganim Emre Sahil ve Nizam Genç hakkında dava açtı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, depremde yakınlarını kaybedenler ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Geçen günlerde bilirkişi raporunda daha önce "asli kusurlu" bulunan müteahhit ve yetkililer, yeni bilirkişi raporuna göre "tali kusurlu" olarak değerlendirildi.

"Bina dönemin yönetmeliğine uygun yapılmıştır"

Dosyaya sunulan bilirkişi raporunu kabul etmediğini belirten statik proje müellifi Adnan Özçelik'in avukatı, "Yeni bilirkişi raporunda, zeminin emniyet gerilmesi hesabı yetersiz ibaresi kullanılmış. Fakat yönetmeliğe göre uygundur. Bina, dönemin yönetmeliğine uygun yapılmıştır. Atatürk Üniversitesi raporunda hazırlanan statik raporda mevzuata uygun olduğu belirtilmişti. Yeniden bilirkişi raporu talep ediyoruz" diye konuştu.

Kontrol elemanı Leman Şenol'un avukatı ise müvekkilinin çekirdek kadro içerisinde olmadığını belirterek, "Müvekkilimin sadece iki tutanakta imzası vardır. O evraklarda da sadece onun imzası yoktur; mimar, mühendis ve uygulama denetçisinin de imzası vardır. Müvekkilim, görev alanı içinde hareket etmiştir" dedi.

Duruşmada konuşan müşteki Hülya Kılıçlar, "4,5 yaşındaki torunum her gün bana anne ve babasının ne zaman geleceğini soruyor. Sanık Ganim Emre Sahil'in babası Vahit Sahil'in ismi dosyada neden geçmiyor? O binayla daha çok ilgilendi. Onun da ceza almasını istiyorum" dedi.

Duruşma 11 Haziran'da görülecek

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrolünün devamına ve yeni bilirkişi raporu talebinin, bilirkişi raporuna dair tüm savunmalar alındıktan sonra değerlendirilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşma, 11 Haziran tarihinde görülecek.

"Adalet mücadelesi veriyoruz"

Mahkeme çıkışı konuşan, binada yakınlarını kaybeden Hülya Kılıçlar, "Deprem başlar başlamaz bir anda bina yıkıldı üstümüze ve maalesef o depremde eşimi, kızımı, torunumu, damadımı kaybettim. 15 aylık bir torunumla kaldık. Yaralı olarak kurtarıldık. Şu anda bir adalet mücadelesi veriyoruz ve herkesten çağrım, bize destek verilmesi. Herkesin ceza almasını istiyoruz" dedi.

"Sürükleyerek cenazeleri kaldırdık"

Bir başka müşteki yakını ise binada kalitesiz ve yetersiz malzeme kullanıldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bu binada ne çimento var ne demir. İlk günden son ana kadar hep oradaydık. Biz yakınlarımızı kaybettik, o acıyı ilk saniyesinden sona kadar yaşadık. Kendi ellerimle dört cenazemizi kaldırdım. Baldızımı yara bere içinde çıkardık. Ne yardım geldi ne bir şey. Kazma kürekle ancak bir delik açabildik; sürünerek ancak bir kişi geçebilirdi. Sürükleyerek cenazeleri kaldırdık. Biz o acıyı ölünceye kadar unutmayacağız. Biz herkesten destek istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Güncel, Hatay, Kaza, Son Dakika

