Derya Yücel'in 25 Yıllık Gönüllülük Hikayesi

ANKARA (AA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ev hanımı Derya Yücel, 25 yıl önce başlattığı gönüllülük hareketiyle mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya ve medikal destek sağlıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Yücel, 25 yıl önce annesinin vesilesiyle, kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet, eşya ve medikal desteği sağlamaya başladığını söyledi.

"Önce kendi eşyalarımdan, giyilmedik kıyafetlerimden başladım." diyen Yücel, daha sonra yardım severler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduğunu dile getirdi.

Çevresindeki dost ve akrabalarının da yardım gönderdiğini vurgulayan Yücel, ilçesinde mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri belirlediğini anlattı.

Yücel, bayramlarda ve özel günlerde başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını

belirterek, bir bayramda 500 çocuğa giysi ulaştırdığını, bu çocukların 300'ünün yetim olduğunu kaydetti.

Gelen yardımların bir kısmını evinin garajındaki alanda depoladıklarını anlatan Yücel, bir kısmını özellikle büyük eşyaları bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Yardım işlerinde eşi ve iki çocuğunun da kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Yücel, desteklerinden dolayı ailesine de teşekkürlerini iletti.

Yücel, kıyafet ve mutfak gereçlerini ise depoda saklayarak, ihtiyaç oldukça dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Amacının kimseyi rencide etmeden destekte bulunmak olduğuna dikkati çeken Yücel, gönüllülük faaliyetinin herkese örnek olmasını istedi.