Derya Yücel'in 25 Yıllık Gönüllülük Hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Derya Yücel'in 25 Yıllık Gönüllülük Hikayesi

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan'da yaşayan Derya Yücel, ihtiyaç sahiplerine 25 yıldır gıda ve kıyafet yardımı yapıyor.

ANKARA (AA) – Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan ev hanımı Derya Yücel, 25 yıl önce başlattığı gönüllülük hareketiyle mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahiplerine gıda, eşya ve medikal destek sağlıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Yücel, 25 yıl önce annesinin vesilesiyle, kendi imkanlarıyla ihtiyaç sahiplerine kıyafet, eşya ve medikal desteği sağlamaya başladığını söyledi.

"Önce kendi eşyalarımdan, giyilmedik kıyafetlerimden başladım." diyen Yücel, daha sonra yardım severler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü oluşturduğunu dile getirdi.

Çevresindeki dost ve akrabalarının da yardım gönderdiğini vurgulayan Yücel, ilçesinde mahalle mahalle gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri belirlediğini anlattı.

Yücel, bayramlarda ve özel günlerde başta çocuklar olmak üzere ihtiyaç sahipleri için yardım topladıklarını

belirterek, bir bayramda 500 çocuğa giysi ulaştırdığını, bu çocukların 300'ünün yetim olduğunu kaydetti.

Gelen yardımların bir kısmını evinin garajındaki alanda depoladıklarını anlatan Yücel, bir kısmını özellikle büyük eşyaları bekletmeden ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını ifade etti.

Yardım işlerinde eşi ve iki çocuğunun da kendisine yardımcı olduğunu vurgulayan Yücel, desteklerinden dolayı ailesine de teşekkürlerini iletti.

Yücel, kıyafet ve mutfak gereçlerini ise depoda saklayarak, ihtiyaç oldukça dağıtımını yaptıklarını söyledi.

Amacının kimseyi rencide etmeden destekte bulunmak olduğuna dikkati çeken Yücel, gönüllülük faaliyetinin herkese örnek olmasını istedi.

Kaynak: AA

Derya Yücel, Sincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Derya Yücel'in 25 Yıllık Gönüllülük Hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı Batman'da kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü JASAT operasyonuyla yakalandı
Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı Sürekli annesiyle tartışan oğluna pompalı tüfekle ateş açtı
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor O detayı fark etti, 10 bin TL’lik cezadan kurtuldu Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! O detayı fark etti, 10 bin TL'lik cezadan kurtuldu
Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti Kazancı ortaya çıktı Merve Boluğur ücretli abonelik sistemine geçti! Kazancı ortaya çıktı
Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar Icardi önce paylaştı, sonra eleştirenlere patladı: Sadece aptallar
Süper Lig’de tarihi değişim Çipli top dönemi başlıyor Süper Lig'de tarihi değişim! Çipli top dönemi başlıyor

11:10
Salah Trabzonspor formasını giydi İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
Salah Trabzonspor formasını giydi! İlk sözleri bütün şehri ayağa kaldıracak
10:54
Bahçeli’den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş’la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
Bahçeli'den çerçeve yasaya ilk imza sonrası çarpıcı açıklamalar: Demirtaş'la düzenli olarak görüşür, hatırını sorarım
10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:46
“İçişleri bakanlığı“ yapar dediği isim Özgür Özel’i fena yanılttı
"İçişleri bakanlığı" yapar dediği isim Özgür Özel'i fena yanılttı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 11:27:10. #7.12#
SON DAKİKA: Derya Yücel'in 25 Yıllık Gönüllülük Hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.