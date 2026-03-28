Destici Amsterdam\'da Partililerle Buluştu

28.03.2026 16:30
BBP Genel Başkanı Destici, Amsterdam'da Nizam-ı Alem Camisi'ni ziyaret etti ve eğitim faaliyetlerini vurguladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da partililerle bir araya geldi.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Destici, Amsterdam'da bulunan Nizam-ı Alem Süleymaniye Camisi'ni ziyaret ederek partisinin Avrupa teşkilatıyla görüştü.

Burada konuşan Destici, Amsterdam'daki Süleymaniye Camisi'nde 30 yılı aşkın süredir Türk ve İslam toplumuna hizmet verildiğini belirterek, "Burada çocuklarımız Türkçelerini geliştiriyor, dini bilgilerini artırıyor ve eğitimlerine destek olacak kurslar alıyor. Aynı zamanda sosyal faaliyetler de düzenleniyor." ifadelerini kullandı.

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun da Avrupa'daki Türk toplumuna büyük önem verdiğine dikkati çeken Destici, "Rahmetli Muhsin Başkanımız, partiyi kurduktan sonra Avrupa'daki Türk kardeşlerimizi de ihmal etmedi. Nizam-ı Alem Federasyonu ve Alperen Ocakları çatısı altında önemli teşkilatlanmalar kuruldu. Bugün de bu çalışmalar Avrupa'nın birçok ülkesinde devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

Advertisement
