Destici: AP Raporu Değersiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: AP Raporu Değersiz

Destici: AP Raporu Değersiz
24.06.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AP'nin Türkiye raporunu kabul edilemez bulduğunu belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye, seçimlere, insan haklarına, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik raporu tarafımızca değersizdir, kabul edilebilir değildir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, muharrem ayını tebrik etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2025 yılı Türkiye Raporu'na tepki gösteren Destici, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye, seçimlere, insan haklarına, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik raporu tarafımızca değersizdir, kabul edilebilir değildir. Biz her şartta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, necip Türk milletinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Destici, İran-ABD mutabakatının kesin bir ateşkes olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tabii terörist ve siyonist İsrail'in bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu sürece öncülük ve aracılık eden Pakistan başta olmak üzere Katar, Türkiye ve Mısır'ı da tebrik ediyorum. İslam ülkeleri olarak dayanışmamızı artırdığımızda bu işgaller, soykırımlar, zulümler asla olamaz. Yeter ki İslam ülkeleri kendilerine güvensinler, birlik oluştursunlar ve gerektiğinde ayağa kalksınlar. Bu yeterli olacaktır. İsrail'in saldırgan tutumu devam ederse de buna karşı ortak bir tavır ve duruş sergilemekle yükümlülerdir."

Sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf edilmesini akıl dışı bir davranış olarak değerlendiren Destici, "Bunları bir yönüyle münferit olaylar olarak görebiliriz ama öbür yönüyle devlet, ilgili kurumlarımız, emniyet, savcılık araştırmalı ve bir yerlerden düğmeye basıldıysa bu da tespit edilerek gereği yapılmalı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İnsan Hakları, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: AP Raporu Değersiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merak edilen soru yanıt buldu Torreira’dan Icardi sözleri Merak edilen soru yanıt buldu! Torreira'dan Icardi sözleri
Edin Visca yuvaya geri döndü Edin Visca yuvaya geri döndü
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
Beşiktaş’ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın hazırlık kampındaki rakipleri belli oldu
Fethiye’deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim
Arkadaşına IBAN’ını verdi, Interpol ile aranıp ABD’de yakalandı Arkadaşına IBAN'ını verdi, Interpol ile aranıp ABD'de yakalandı

14:23
Davutoğlu’nun Ahmed Şara’ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
Davutoğlu'nun Ahmed Şara'ya yaptığı çağrı parti grubuna damga vurdu
14:09
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray’ın yeri belli oldu
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yeri belli oldu
14:01
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu 10 bin tarihi eser ele geçirildi
Türkiye tarihinin en büyük operasyonu! 10 bin tarihi eser ele geçirildi
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:54
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Kamyon devrildi, milyonlarcası şehre dağıldı: Evde kalın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 14:41:33. #7.13#
SON DAKİKA: Destici: AP Raporu Değersiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.