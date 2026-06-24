Destici: AP Raporu Değersiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye, seçimlere, insan haklarına, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik raporu tarafımızca değersizdir, kabul edilebilir değildir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, muharrem ayını tebrik etti.

Avrupa Parlamentosunun (AP) 2025 yılı Türkiye Raporu'na tepki gösteren Destici, "Avrupa Parlamentosunun Türkiye'ye, seçimlere, insan haklarına, bireysel hak ve özgürlüklere yönelik raporu tarafımızca değersizdir, kabul edilebilir değildir. Biz her şartta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, necip Türk milletinin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Destici, İran-ABD mutabakatının kesin bir ateşkes olmasını temenni ederek, şunları kaydetti:

"Tabii terörist ve siyonist İsrail'in bundan rahatsız olduğunu görüyoruz. Bu sürece öncülük ve aracılık eden Pakistan başta olmak üzere Katar, Türkiye ve Mısır'ı da tebrik ediyorum. İslam ülkeleri olarak dayanışmamızı artırdığımızda bu işgaller, soykırımlar, zulümler asla olamaz. Yeter ki İslam ülkeleri kendilerine güvensinler, birlik oluştursunlar ve gerektiğinde ayağa kalksınlar. Bu yeterli olacaktır. İsrail'in saldırgan tutumu devam ederse de buna karşı ortak bir tavır ve duruş sergilemekle yükümlülerdir."

Sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf edilmesini akıl dışı bir davranış olarak değerlendiren Destici, "Bunları bir yönüyle münferit olaylar olarak görebiliriz ama öbür yönüyle devlet, ilgili kurumlarımız, emniyet, savcılık araştırmalı ve bir yerlerden düğmeye basıldıysa bu da tespit edilerek gereği yapılmalı." diye konuştu.