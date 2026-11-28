(ANKARA) - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu'da Yedigöller- Gölcük gezisinin dönüşünde araçlarıyla irtibat kesilen 10 kız çocuğu ile 3 görevlinin sağ salim bulunmasını diledi. Destici, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplere başarı dileğinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bolu'da 10 kız çocuğu ve 3 görevliyi taşıyan araçla saatlerdir irtibat kurulamamasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bolu Yedigöller-Gölçük bölgesinde kendileri ve içinde bulundukları araçla saatlerdir irtibat kurulamayan, 10 kız çocuğumuzun ve 3 görevlinin sağ ve sıhhatli olarak bulunmalarını Yüce Allah'tan niyaz ediyor, arama kurtarma faaliyetlerine katılan tüm ekiplere başarılar diliyorum."