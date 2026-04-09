Destici'den ABD-Iran Gerilimi Üzerine Dersler

09.04.2026 00:54
Mustafa Destici, İran'ın askeri gücünü ve uluslararası ilişkilerde stratejik ihtiyacı vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ilişkilerde ortaya çıkan son tablonun, Türkiye başta olmak üzere diğer devletler açısından iki kritik ders içerdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, ilk olarak İran'ın son 20 yılda ambargolara rağmen geliştirdiği füze ve drone teknolojisi ile asimetrik savaş hazırlığının önemine dikkat çekti. Destici, sahada hazır olmanın masadaki diplomatik manevra alanını doğrudan belirlediğini ifade etti.

Destici, ikinci önemli başlığın ise ABD ve küresel güçlerle kurulan ilişkilerde "mutlak güven" yerine "stratejik ihtiyat" anlayışının benimsenmesi olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün sert söylemlerde bulunduğu İran'la ertesi gün el sıkışabildiğini kaydeden Destici, bu durumun uluslararası zeminin ne kadar kaygan olduğunu gösterdiğini savundu.

Türkiye'nin kendi milli savunma sanayiini ve bağımsız karar alma mekanizmalarını her türlü dış bağımlılığın üzerinde tutması gerektiğini vurgulayan Destici, coğrafyada ayakta kalmanın yolunun küresel aktörlerin vaatlerine yaslanmaktan değil, öz kapasiteyi güçlendirmekten geçtiğini aktardı.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
