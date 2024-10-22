Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz - Son Dakika
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Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz

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Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için "Tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun" diyen MHP lideri Bahçeli'ye tepki gösteren BBP lideri Mustafa Destici, "Yeni bir çözüm sürecine de, binlerce şehidimizin katili terörist başının tecridinin kaldırılmasına da, umut hakkına da, hele hele Gazi Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz. Teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır" dedi.

22.10.2024 16:56  Güncelleme: 17:07
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. İmralı Cezaevi'nde bulunan PKK lideri Öcalan'a örgütünü feshetme çağrısı yapan Bahçeli, bu hafta yeni bir çağrı yaptı.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ OLAY OLDU

Tecritinin kaldırılması durumunda Öcalan'ın TBMM'de DEM Parti grup toplantısına katılmasını ve 'terörün bittiğini ilan etmesini' isteyen Bahçeli, bu takdirde kendisine 'umut hakkının' kullandırılmasının önünün açılabileceğini ifade etti. Gündeme bomba gibi düşen bu sözlere Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den tepki geldi.

"ASLA RIZA GÖSTERMEYİZ"

Destici, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrıya, "Tecrit' değil 'ceza' (tahliyesiz müebbet-idam), 'anlaşma' değil 'hukuk', 'umut hakkı' değil 'pişmanlık ve af dileme'... Gazi Meclis, hainlerin, ihanetlerinin propagandasını yapacakları ya da günah çıkartacakları bir yer değildir. Yeni bir 'Çözüm Süreci', ilk denemedeki hataların ve sürecin sonunda gördüğümüz tahribatın yeniden yaşanmasından başka bir şey olmayacaktır. Velhasılı; Yeni bir çözüm sürecine de, binlerce şehidimizin katili terörist başının tecridinin kaldırılmasına da, umut hakkına da, hele hele Gazi Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz. Teröristle müzakere olmaz, mücadele edilerek kökü kazınır" sözleriyle tepki gösterdi.

Destici\'den Bahçeli\'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz\'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Destici'den Bahçeli'ye Öcalan tepkisi: Meclisimiz'de gelip konuşmasına asla rıza göstermeyiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • Engin Engo:
    bu tınlayan var mı ? bu yanar döner bi şahsiyetsz 76 5 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Yarın yine inkar eder ben böle bişi demedim der istepne 57 1 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    seni dinleyen kim? Sen kredi kartı meselesi yüzünden türk milleti nezdinde yok hükmündesin. 43 1 Yanıtla
  • Emre Acar:
    Çok ilginç şeyler oluyor devlet bahçeli her söylediği çağrıda bulunduğu şeyler gerçekleşiyor zaman içerisinde devlet bahçelinin mhp bu çağrısı beni çok şaşırtıyor demekki daha büyük sorunlarımız var öcalan dahil yeşil ışık yaktığına göre 34 2 Yanıtla
  • Demir:
    Ahkam kesiyorsun da Sırtında küp yok bu aparatları kimlerin kullandığını çok iyi biliyorsun.. 33 3 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    CUMHURİYET SAVCILARI GÖREV BAŞINA 30 4 Yanıtla
  • Cem Büyük:
    Tüm partiler şaşkın ve saçmalıyor 32 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    40 yıldır kazmakla bitmiyor 18 1 Yanıtla
  • ali kemal korkmaz:
    sakın ses çıkarma seni dinleyen yok adam mecliste konuşmak istedikten sonra sen hiç bir şey yapamazsın 13 4 Yanıtla
  • Cüneyt Bsğdat:
    Kargalar güler;kulağını çekerler 180 dönersin…Evladın da meclisin nasıl karakter yoksunlarından oluştuğunu görme deneyimi kazanır.. 14 0 Yanıtla
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