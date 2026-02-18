Destici: İstanbul Sözleşmesi Zararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici: İstanbul Sözleşmesi Zararlı

18.02.2026 15:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesi'nin Türkiye'ye zarar verdiğini ve CHP'yi eleştirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Sözleşmesi'nin, geçmişte Türkiye'de uygulandığını, ancak ülkeye ve millete fayda değil, zarar getirdiğini söyledi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İstanbul, Nevşehir ve Karaman il başkanlıklarına getirilen Selim Şimşek, Mustafa Batmaz ve Mesut Soyfidan'ı tebrik etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, iktidar olmaları durumunda İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmeyi planladıklarına ilişkin sözlerini eleştiren Destici, şunları kaydetti:

"Bu Türkiye'de denendi ve Türkiye'ye, Türk milletine hiçbir faydası olmadığı gibi zararı oldu. Kadın cinayetleri, İstanbul Sözleşmesi'nin olduğu dönemde ve sonrasında hangi rakamlarda, istatistiklere bakın. Evlilikler azalmış, boşanmalar artmış, çocuk sayısı azalmış. LGBT sapkınlığı artmış. Bugün hepimizin şikayet ettiği uyuşturucu, alkol, fuhuş, bahis bütün bunların arttığını görüyoruz. Sizin bu kadar yönetim kurullarınız, bilim kurullarınız var. Birisi de açıp buna bakmıyor mu? Onun için millete havale ediyoruz. Milletin değerlerine savaş açanları millete havale ediyoruz."

Mustafa Destici, CHP'nin, Kur'an kurslarına karşı olduğunu öne sürerek, "Maazallah bunların eline fırsat geçerse memlekette ne din bırakırlar ne iman bırakırlar ne Kur'an bırakırlar ne namaz bırakırlar ne ezan bırakırlar. Geçmiş sicillerinde de bu var zaten." iddiasında bulundu.

"Terörsüz Türkiye" süreci ile ilgili düşüncelerini dile getiren Destici, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan raporun detaylarını inceledikten sonra parti olarak görüşlerini paylaşacaklarını bildirdi."

ABD-İran meselesine de değinen Destici, "ABD'nin, İran'a saldırmak için ülkenin nükleer silah geliştirme çalışmalarını ve İran'da yaşanan iç hareketliliği bahane ettiğini, esas niyetinin ise İran'ın petrol ve doğal gaz gibi zenginliklerini ele geçirmek olduğunu" belirtti.

Türk milletinin ve İslam aleminin yarın başlayacak ramazan ayını tebrik eden Destici, "Dayanışma ve kardeşliğin simgesi olan bu mübarek ayın manevi iklimine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Değerlerimize sahip çıkarak bu süreci idrak etmeliyiz; çünkü değerleri olmayan topluluklar asla millet olamazlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul Sözleşmesi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici: İstanbul Sözleşmesi Zararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Andre Onana Trabzonspor’da kriz çıkardı Andre Onana Trabzonspor'da kriz çıkardı
Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek Katılım için bir tek şartları var Avrupa ülkesi, 5 kişiye ada verecek! Katılım için bir tek şartları var
İsrail, Hamas’a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik’in önü kesildi CHP köprülerin özelleştirilmesine karşı yürümek istedi, İl Başkanı Özgür Çelik'in önü kesildi
Küme düşmeye hiç niyetleri yok Ümraniyespor, Boluspor’u dörtledi Küme düşmeye hiç niyetleri yok! Ümraniyespor, Boluspor'u dörtledi
Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz Anderson Talisca: Hedefimiz bu, gizlemiyoruz

15:59
Kış Olimpiyatları’nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
Kış Olimpiyatları'nın en çok konuşulan ismi: Gu Ailing
15:43
Galatasaray’ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Galatasaray'ın tarihi zaferinden saatler sonra ortaya çıkan görüntü
15:33
Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu dönemine övgü: Bir sıkıntı yaşamadık
14:44
Mahkemeden Metin Akpınar’a 6 Milyon TL’lik tazminat şoku
Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 16:06:17. #7.11#
SON DAKİKA: Destici: İstanbul Sözleşmesi Zararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.