Destici, Nikah Şahitliği Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Destici, Nikah Şahitliği Yaptı

06.07.2026 00:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Erenler Belediye Başkanı'nın oğlunun nikahında şahitlik yaptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Erenler Belediyesi Başkanı Şenol Dinç'in oğlu Nurullah Melih Dinç'in nikah şahitliğini yaptı.

Destici, Erva Erişir ile Nurullah Melih Dinç'in Erenler ilçesindeki bir kır bahçesinde düzenlenen düğün törenine katıldı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın kıydığı nikahta, Destici, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, ilçe belediye başkanları ve partililer nikah şahidi oldu.

Mustafa Destici, çiftin sevgilerinin hiçbir zaman eksik olmaması temennisinde bulunarak, "Bir ömrü sağlıklı şekilde birbirlerini severek, sayarak, hoşgörü içerisinde mutlulukla tamamlasınlar inşallah. Cenabıhak bu iki gencimize Hz. Adem ile Hz. Havva annemizin, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile Hz. Hatice validemizin, Hz. Ali efendimizle Hz. Fatıma annemizin iki cihan saadetini nasip ve müyesser eylesin inşallah." dedi.

Çiftin evlerinden bereketin eksik olmaması için dua eden ve çifte tebriklerini ileten Destici, Cenabıhak'ın kendilerine, vatana, millete ve devlete bağlı, ezan ile Türk bayrağına sahip çıkacak evlatlar nasip etmesi temennisinde bulundu.

Destici ve Doğan, aile cüzdanını geline takdim etti.

Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yerel Haberler, Politika, Evlilik, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Destici, Nikah Şahitliği Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş’ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi Beşiktaş'ta dev çöp konteyneri sel sularına kapılıp sürüklendi
Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok Kontrollü yıkımda bitişikteki binaya hasar verildi: Geldim, banyo yerinde yok
Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu Ringe çıkmadan tarih yazdı: Milli sporcu Kadir Yıldırım maç yapmadan 32. kez şampiyon oldu
Malatya’da Orman Yangınına Müdahale Malatya'da Orman Yangınına Müdahale
Kızılırmak’ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu Kızılırmak'ta akıntıya kapılan çocuğunu kurtarmaya çalışan baba, suda kayboldu
Üsküdar’da park halindeki otomobilde ölü bulundu Üsküdar'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

00:16
Rudi Garcia’dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz’da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan’daymış
Rudi Garcia'dan olay sözler: ABD maçımızı 6 Temmuz'da sanıyordum ama meğerse 1 Nisan'daymış
23:50
Anlaşıldı Amedspor’a Kosovalı milli stoper
Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper
23:07
“Geleceğin Mührü“ kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
"Geleceğin Mührü" kampanyası kısa sürede zirveye yerleşti! İlk 30 dakikada on binlerce paylaşım yapıldı
22:32
ABD Başkanı Trump’ın konvoyundaki araçlar Ankara’da görüntülendi
ABD Başkanı Trump'ın konvoyundaki araçlar Ankara'da görüntülendi
20:52
ABD Başkanı Trump’ın NATO programı belli oldu
ABD Başkanı Trump'ın NATO programı belli oldu
20:04
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti’ye geçecek
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 00:44:35. #7.13#
SON DAKİKA: Destici, Nikah Şahitliği Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.