Destici, Özbekistan'da İlişkileri Görüştü

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbekistan ziyareti kapsamında Özbekistan Ali Meclis Senatosu Uluslararası İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Dış Yatırım ve Turizm Komitesi Başkanı Alişer Azamhocayev ve heyetiyle bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Özbekistan temaslarına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Özbekistan ziyaretimiz kapsamında Ali Meclis Senatosu Uluslararası İlişkiler, Dış Ekonomik İlişkiler, Dış Yatırım ve Turizm Komitesi Başkanı Alişer Azamhocayev ve heyeti ile bir araya gelerek, Türkiye-Özbekistan ilişkilerini ve dünyadaki son gelişmeleri değerlendirdik."