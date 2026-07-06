DEÜ'ye Üç Yeni Program

Dokuz Eylül Üniversitesinde (DEÜ) üç yeni program ilk öğrencilerini kabul edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tıp fakültesi bünyesinde açılan İngilizce tıp programı ile mühendislik fakültesi bünyesinde daha önce açılan İngilizce havacılık ve uzay mühendisliği programı 2026-2027 akademik yılı güz yarıyılı itibarıyla ilk öğrencilerini kabul edecek.

Kiraz Meslek Yüksekokulu bünyesindeki tarım makineleri ve teknolojileri programı da ilk öğrencileriyle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, eğitim programlarını çağın gereksinimleri doğrultusunda sürekli geliştirdiklerini belirterek yeni programların hem üniversiteye hem de ülkenin nitelikli insan kaynağına önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.???????