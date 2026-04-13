Deutsche Telekom Tarihindeki En Yüksek Temettüyü Açıkladı ve 2025 Büyüme Stratejisini Paylaştı

Deutsche Telekom, Bonn'da düzenlenen Hissedarlar Toplantısı'nda finansal başarılarını ve geleceğe yönelik büyüme hedeflerini açıkladı. Şirket, hissedarlarına hisse başına 1 Euro temettü önerisinde bulunarak, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. CEO Tim Höttges, bu başarıyı uzun yıllardır süregelen stratejinin bir sonucu olarak değerlendirdi.

2025 yılına yönelik finansal hedefler doğrultusunda, şirketin gelirleri organik bazda %4,2 artışla 119 milyar Euro'yu geçti. Aynı dönemde, operasyonel kârlılığı gösteren düzeltilmiş EBITDA AL ise %4,7 artarak 44,2 milyar Euro seviyesine ulaştı. Şirket yönetimi, mevcut büyüme ivmesinin 2026'da da devam edeceğine inanıyor. Höttges, Deutsche Telekom'un Avrupa ve ABD'deki çift yönlü büyüme yapısının kendisini rakiplerinden ayırdığını ifade etti.

Toplantıda yapay zeka, Deutsche Telekom'un büyüme stratejisinin merkezine yerleşti. Tim Höttges, yapay zekanın operasyonel verimliliği artırdığını belirtti. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan 'Hey Magenta' dijital asistanı, gerçek zamanlı çeviri yapabilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen bir deneyim sunuyor. Bu teknolojik yenilik, 'önce güvenlik ve gizlilik' ilkesiyle şekilleniyor.

Deutsche Telekom'un teknoloji vizyonu, Münih'te kurulan Yapay Zeka Fabrikası ile Avrupa'nın dijital kapasitesini artırmayı hedefliyor. Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, açıklanan finansal sonuçların yeni dönem telekom vizyonunu yansıttığını belirterek, rekabet avantajının güvenilirlik, veri egemenliği ve yapay zekayı somut iş sonuçlarına dönüştürebilme yeteneğinden kaynaklandığını vurguladı.