Deutsche Telekom Tarihindeki En Yüksek Temettüyü Açıkladı ve 2025 Büyüme Stratejisini Paylaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Deutsche Telekom Tarihindeki En Yüksek Temettüyü Açıkladı ve 2025 Büyüme Stratejisini Paylaştı

13.04.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Deutsche Telekom, hissedarlara hisse başına 1 Euro temettü önerisiyle tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı ve 2025 hedefleri doğrultusunda gelirlerin 119 milyar Euro'yu, operasyonel kârlılığın ise 44,2 milyar Euro'yu geçtiğini duyurdu. Yapay zeka, şirketin büyüme stratejisinin merkezine yerleşirken, 'Hey Magenta' dijital asistanı ve Münih'teki Yapay Zeka Fabrikası ile teknolojik dönüşümü hızlandırıyor.

Deutsche Telekom, Bonn'da düzenlenen Hissedarlar Toplantısı'nda finansal başarılarını ve geleceğe yönelik büyüme hedeflerini açıkladı. Şirket, hissedarlarına hisse başına 1 Euro temettü önerisinde bulunarak, tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. CEO Tim Höttges, bu başarıyı uzun yıllardır süregelen stratejinin bir sonucu olarak değerlendirdi.

2025 yılına yönelik finansal hedefler doğrultusunda, şirketin gelirleri organik bazda %4,2 artışla 119 milyar Euro'yu geçti. Aynı dönemde, operasyonel kârlılığı gösteren düzeltilmiş EBITDA AL ise %4,7 artarak 44,2 milyar Euro seviyesine ulaştı. Şirket yönetimi, mevcut büyüme ivmesinin 2026'da da devam edeceğine inanıyor. Höttges, Deutsche Telekom'un Avrupa ve ABD'deki çift yönlü büyüme yapısının kendisini rakiplerinden ayırdığını ifade etti.

Toplantıda yapay zeka, Deutsche Telekom'un büyüme stratejisinin merkezine yerleşti. Tim Höttges, yapay zekanın operasyonel verimliliği artırdığını belirtti. Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılan 'Hey Magenta' dijital asistanı, gerçek zamanlı çeviri yapabilen ve çeşitli görevleri yerine getirebilen bir deneyim sunuyor. Bu teknolojik yenilik, 'önce güvenlik ve gizlilik' ilkesiyle şekilleniyor.

Deutsche Telekom'un teknoloji vizyonu, Münih'te kurulan Yapay Zeka Fabrikası ile Avrupa'nın dijital kapasitesini artırmayı hedefliyor. Deutsche Telekom Türkiye Genel Müdürü Sinan Kılıçoğlu, açıklanan finansal sonuçların yeni dönem telekom vizyonunu yansıttığını belirterek, rekabet avantajının güvenilirlik, veri egemenliği ve yapay zekayı somut iş sonuçlarına dönüştürebilme yeteneğinden kaynaklandığını vurguladı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Teknoloji, Temettü, Telekom, Finans, Güncel, Münih, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:28:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.