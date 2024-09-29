Dev Pandalar Veda Etti

TOKYO, 29 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nde özel bir konteynere bindirilen dev panda Shin Shin, 29 Eylül 2024.
Sevilen dev pandalar Ri Ri ve Shin Shin, yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle anavatanları Çin'e geri dönmek üzere Pazar günü erken saatlerde Tokyo'daki Ueno Hayvanat Bahçesi'nden ayrıldı.
Cumartesi günü panda çiftine veda etmek için 2.000'den fazla kişi hayvanat bahçesine geldi. Ziyaretçilerin çoğu pandalara veda ederken gözyaşlarını tutamadı.
Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinden erkek dev panda Ri Ri ve dişi dev panda Shin Shin, bir kiralama anlaşması kapsamında Şubat 2011'de Ueno Hayvanat Bahçesi'ne getirilmişti. (Fotoğraf: Xinhua)
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