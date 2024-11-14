Dev petrol platformu İstanbul Boğazı\'ndan geçiyor / Ek görüntü ve fotoğrafla geniş haber

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İSPANYA'dan Romanya'ya giden yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda ve 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' petrol platformu İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.

Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde, 120 metre boyunda, 77 metre genişliğindeki 'Transocean Barents' petrol platformunun İspanya'dan başlayıp Romanya'da son bulacak yolculuğu devam ediyor.

GEMİ TRAFİĞİ ASKIYA ALINDI

Dün Çanakkale Boğazı'ndan geçen dev platform, Marmara Denizi'ne ulaştı. İstanbul Boğazı dev platformun geçişi öncesi çift yönlü olarak gemi trafiği askıya alındı. Sabah 06.30'da boğaza giriş yapan platform, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçmek için ayaklarına su alarak batırma işlemi gerçekleştirdi. Yüksekliğini ayarlayan platform, saat 12.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü altından geçerek yoluna devam etti. 'Transocean Barents' petrol platformuna boğazdan geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'Kurtarma-8', 'Kurtarma-7', 'Kurtarma-12', 'Kurtarma-11', 'Kurtarma-18' römorkörleriyle Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi Nene Hatun da eşlik etti. Ortaköy'de dev petrol platformunun geçişine şahit olanlar o anlarda fotoğraf çekmeyi ihnmal etmedi.