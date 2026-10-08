DEVA\'lı Şahin, 1 ölü 9 kayıp denizcinin olduğu kazada AIS\'siz gemi VTS kaydını sordu

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu ile Alsu isimli gemilerin çarpışması sonucu 1 denizcinin hayatını kaybettiği, 9 denizcinin kaybolduğu kazayı TBMM gündemine taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Şahin, AIS bilgisi alınamayan Tuğberk İmamoğlu'nun radar üzerinden takip edilip edilmediğini, VTS kayıtlarının neden eksik olduğunu ve çarpışma riskine karşı hangi müdahalelerin yapıldığını sordu. Şahin ayrıca kayıp 9 mürettebatın ailelerini TBMM'de ağırlayarak sürece ilişkin beklentilerini dinledi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Silivri açıklarında eylül ayında meydana gelen gemi kazasına ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Önergede, Tuğberk İmamoğlu isimli geminin çarpışmanın ardından battığı, geminin birinci kaptanı Yaşar Kayhan'ın cansız bedenine ulaşıldığı ve 9 denizcinin kayıp olduğu hatırlatıldı.

Şahin, kazaya ilişkin ön bilirkişi raporunda Alsu'ya ait ECDIS kayıtlarında Tuğberk İmamoğlu'nun saat 03.06'da yaklaşık 1,8 deniz mili mesafede AIS bilgisi bulunmayan ancak radar ekosu olarak görülen bir hedef şeklinde tespit edildiğinin belirtildiğine dikkat çekti. Aynı raporda, soruşturma dosyasına sunulan VTS görüntülerinde Tuğberk İmamoğlu'na ait görüntü kaydı bulunmadığı ve VTS radar ile ekran kayıtlarıyla VHF telsiz kayıtlarının temin edilmesinin gerekli olduğunun ifade edildiği aktarıldı.

"RADARDA GÖRÜLEN GEMİ NEDEN VTS SİSTEMİNDE İZLENEMEDİ?"

Şahin, Bakan Uraloğlu'na, Alsu'nun ECDIS sisteminde saat 03.06 itibarıyla radar ekosu olarak görülebilen Tuğberk İmamoğlu'nun neden Bakanlığa bağlı Gemi Trafik Hizmetleri kayıtlarında bulunmadığını sordu.

Tuğberk İmamoğlu'nun AIS verisinin alınamadığı süreçte radar hedefi olarak tespit edilip edilmediğinin açıklanmasını isteyen Şahin, hedefin ilk tespit zamanı, konumu ve takip sürecine ilişkin bilgilerin de açıklanmasını talep etti.

ÇARPIŞMA ÖNCESİ VHF KONUŞMALARI VE UYARILARI SORDU

Önergede, iki geminin çarpışma riski oluşturacak şekilde yakınlaşmaya başladığı andan çarpışmanın gerçekleştiği saate kadar Sektör Marmara operatörlerinin yaptığı işlemlerin kronolojik dökümü de istendi.

Şahin, Alsu'nun Tuğberk İmamoğlu'nun seyir hattını kesecek çapraz geçişi öncesinde Sektör Marmara ile yapılan haberleşmede hangi trafik bilgilerinin esas alındığını, radar hedefi olarak tespit edilebilecek geminin varlığı ve muhtemel çarpışma riskinin operatör tarafından değerlendirilip değerlendirilmediğini sordu.

KAZADA İDARİ VE TEKNİK EKSİKLİK OLUP OLMADIĞI DA GÜNDEMDE

Şahin ayrıca VTS radar, ekran ve VHF kayıtlarının incelenmesi sonucunda Gemi Trafik Hizmetleri sistemi veya görevli personel açısından kazanın önlenmesine ilişkin idari ya da teknik bir eksiklik bulunup bulunmadığının açıklanmasını istedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve kayıt altına alınmasından sorumlu olduğunu hatırlatan Şahin, Tuğberk İmamoğlu'nun VTS görüntülerinde yer almamasının sistemsel bir eksiklik mi yoksa başka bir nedenle mi meydana geldiğinin de ortaya konulmasını talep etti.

KAYIP MÜRETTEBATIN AİLELERİNİ TBMM'DE AĞIRLADI

Şahin, kazada hala haber alınamayan 9 mürettebatın ailelerini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ağırladı.

Ailelerin yaşadığı kaygıyı ve sürece ilişkin beklentilerini dinlediklerini belirten Şahin, "Günlerdir sevdiklerinden gelecek iyi bir haberi bekleyen ailelerimizin yaşadığı kaygıyı ve sürece ilişkin beklentilerini dinledik" dedi.

Şahin, "Kayıp mürettebatımıza sağ salim ulaşılmasını temenni ediyor, ailelerinin bu zorlu bekleyişinin bir an önce güzel bir haberle sona ermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Şahin son olarak, kazanın ardından Marmara Denizi Gemi Trafik Hizmetlerinde AIS verisi alınamayan gemilerin radar üzerinden takibi, çapraz geçişlerde çarpışma riskinin değerlendirilmesi, operatör müdahale usulleri ve radar/VTS kayıtlarının muhafazasına ilişkin herhangi bir prosedür ya da teknik sistem değişikliğine gidilip gidilmediğini sordu.