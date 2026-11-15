DEVA lideri Babacan, KKTC'de Üstel ve Öztürkler ile Türkiye-KKTC iş birliğini ele aldı - Son Dakika
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DEVA lideri Babacan, KKTC'de Üstel ve Öztürkler ile Türkiye-KKTC iş birliğini ele aldı

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DEVA lideri Babacan, KKTC\'de Üstel ve Öztürkler ile Türkiye-KKTC iş birliğini ele aldı
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KKTC ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği ve Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ele alındı.

(LEFKOŞA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinde Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliği, Kıbrıs Türk halkının geleceği, haklarının korunması ve dayanışmanın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, KKTC'deki temasları kapsamında Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İLE KKTC ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİNİN ÖNEMİNİ KONUŞTUK"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Babacan, iki ülke arasındaki iş birliğinin önemini ve Kıbrıs Türk halkının geleceğine ilişkin ortak temennileri ele aldıklarını ifade etti.

Babacan, paylaşımında şunları kaydetti:

"KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile samimi bir görüşme gerçekleştirdik. Ziyaretimizde Türkiye ile KKTC arasındaki iş birliğinin önemini, Kıbrıs Türk halkının geleceğine ilişkin ortak temennilerimizi konuştuk. Nazik kabulleri ve misafirperverlikleri için Sayın Başbakan'a teşekkür ediyorum."

"KIBRIS TÜRK HALKININ HAKLARININ KORUNMASI KONUSUNDAKİ İRADEMİZİ TEYİT ETTİK"

Babacan, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyetle görüşmesinde de Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ve dayanışmanın güçlendirilmesi konularının ele alındığını belirtti. Ali Babacan, "KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve beraberindeki heyetle bir araya geldik. Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması ve dayanışmamızın güçlendirilmesi yönündeki irademizi bir kez daha teyit ettik. Misafirperverlikleri için Sayın Meclis Başkanı'na teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
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