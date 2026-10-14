DEVA lideri Babacan, TÜSİAD Başkanı Diren ile genel merkezde ekonomiyi değerlendirdi

DEVA lideri Babacan, TÜSİAD Başkanı Diren ile genel merkezde ekonomiyi değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren'i partisinin genel merkezinde kabul etti. İkili, dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatını ele alırken iş dünyasının beklenti ve önerilerini dinledi; Babacan, ziyaretleri için teşekkür etti.
(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştü.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada partisinin genel merkezinde TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren ile görüştüğünü bildirdi. Babacan, "Dünyada ve Türkiye'de ekonominin gidişatını değerlendirdik. İş dünyamızın beklentilerini ve önerilerini dinledik, görüş alışverişinde bulunduk. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak: ANKA
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