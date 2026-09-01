DEVA Partili Şahin\'den 2026-2027 Adli Yılı açıklaması: Hakimin vicdanından başka güce bakmayan hukuk düzeni millete borcumuzdur

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yargıya duyulan güvenin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Hakimin vicdanından başka hiçbir güce bakmadığı, Anayasa ve yargı kararlarının kişiye veya iklime göre değişmediği bir hukuk düzeni bu millete en büyük borcumuzdur" dedi.

Şahin, 2026-2027 Adli Yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yeni adli yılın zedelenen güvenin ve incinen vicdanların onarıldığı bir dönem olmasını diledi. Şahin, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adliye koridorlarındaki her bir bekleyiş, aslında devletin vicdan sınavıdır. Çünkü adalet, kanun maddelerine sığmayacak kadar insan onuruna ve hayata dairdir. Hz. Mevlana adaleti 'Bir nimeti ait olduğu yere koymak' diye tarif eder. Bugün o adliye kapısından içeri giren hiçbir vatandaşımız devlete yük değildir. Kimseden lütuf istemez, merhamet dilenmez; tek bir şey ister; Ekmeği gibi, suyu gibi hakkı olan adaleti.

Hakimin vicdanından başka hiçbir güce bakmadığı, Anayasa ve yargı kararlarının kişiye veya iklime göre değişmediği bir hukuk düzeni bu millete en büyük borcumuzdur. Tutukluluğun bir cezalandırma aracına dönüşmediği, masumiyet karinesinin lekelenmediği gün bu topraklara asıl huzur gelecektir.

2026-2027 Adli Yılı'nın, zedelenen güvenin ve incinen vicdanların sarıldığı bir yıl olmasını diliyorum. Öyle bir adli yıl yaşayalım ki vatandaşımız adliye binalarına baktığında sadece soğuk duvarlar görmesin. 'Kimsem yoksa bile arkamda kapı gibi adalet var' diyebileceği o sarsılmaz güvenceyi hissetsin. Yeni adli yılın yargı teşkilatımıza, hukuk camiamıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını diliyorum."