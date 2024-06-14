DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli Öğrencilerle Görüştü

Güncel

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Filistinli Öğrenciler Genel Birliği üyesi üniversiteli öğrencilerle bir araya geldi.

DEVA Partisinden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları Selma Aliye Kavaf, Mustafa Ergen, Hasan Karal ve İbrahim Çanakcı da hazır bulundu.

Filistinli gençlerle görüşmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Babacan, "Genel merkezimizde Filistinli üniversite öğrencilerini ağırladık. Filistin topraklarında aylardır devam eden soykırımı konuştuk. Acılarını paylaştık. Çözüm ve barış için yapılması gerekenlere dair görüş alışverişinde bulunduk. Genç arkadaşlarıma ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.