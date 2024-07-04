DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, 9. Yargı Paketi'nin toplumsal ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden şekillenmesini istedi - Son Dakika
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DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, 9. Yargı Paketi'nin toplumsal ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden şekillenmesini istedi

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin, toplumsal kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenerek parlamentodan geçmesini istedi. Şahin, yaptığı basın toplantısında, kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve paketin eksikliklerini dile getirdi. Şahin, yargı paketinin çeşitli konularda düzenleme içermediğini ve bu konularda yaşanan mağduriyetlerin çözülmesini talep etti.

04.07.2024 13:01
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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, Meclis Başkanlığına sunulan 9. Yargı Paketi'nin, toplumsal kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenerek parlamentodan geçmesini istedi.

Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifte Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının oluşturacağı hukuki boşluğun doldurulması ve uygulamada yaşanabilecek tereddütlerin giderilmesi amacıyla yapılan düzenlemelerin önemli yer teşkil ettiğini belirten Şahin, teklif metni içerisinde bu yönde getirilmiş maddelere bir itirazlarının olmadığını söyledi.

Sorunların kaynağının iktidarın milletten uzak tutumu, halkın dertlerinden ve gerçek gündemden vareste durumu olduğunu vurgulayan Şahin, "Yargıda sorun vardır, doğru. Ama asıl sorun iktidarın ta kendisidir. Çünkü kanun teklifi incelendiğinde, yargının ve bu pakete umut bağlayan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm bulma noktasından oldukça uzak olduğunu gördük." dedi.

Şahin, yargı paketinin özellikle ikinci kez mükerrirler açısından denetimli serbestlik, koşullu tahliye, 31 Temmuz kovid infaz yasası mağdurları, KHK mağdurları, ehliyet affı, çek mağdurları, disiplin affı, şufa hakkından doğan mağduriyetler gibi konularda bir düzenleme içermediğine işaret ederek, bu konularda yaşanan mağduriyetlerin çözülmesine yönelik taleplerini aktardı.

Meclis'e sunulan yargı paketinde dile getirdiği mağduriyetlerin yanında pek çok mağduriyet yaşayan kişinin bulunduğunu savunan Şahin, bu durumda olanların mağduriyetlerini giderecek düzenlemelerin de parlamentoya gelmesini beklediklerini kaydetti.

İdris Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçekten bu yargı paketinin anlamlı olmasını istiyorsanız eksik olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunduğunuz bu teklifi, bu bahsettiğimiz hususlardaki düzenlemeleri, Meclis'teki komisyonda ve Genel Kurulda eklemek suretiyle vatandaşımıza toplumsal barışı ve huzuru az da olsa yaşatacak bir kısım emareler göstermenizi hassaten istirham ediyoruz. Lütfen bu feryatlara kulak verin ve bu düzenleme kadük bir şekilde Meclis'ten geçmesin. Toplumsal kesimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillenerek parlamentodan geçmiş olması hepimizin ortak arzusu ve dileğidir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, 9. Yargı Paketi'nin toplumsal ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden şekillenmesini istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: DEVA Partisi Milletvekili İdris Şahin, 9. Yargı Paketi'nin toplumsal ihtiyaçlara uygun şekilde yeniden şekillenmesini istedi - Son Dakika
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