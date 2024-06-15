Devasa Rüzgar Türbini Kanatları Karayolu Üzerinde Taşınıyor

ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
Karayolu üzerinde taşınan devasa uzunluktaki rüzgar türbini kanatlarının çeşitli görüntüleri
Uzunluğu 100 metreyi aşan bir rüzgar türbini kanadı otoyollarda nasıl taşınıyor?
Çin'in Zhuzhou kentinde yerel yönetim sorunsuz taşımayı sağlamak için yolları yeniledi, izin süreçlerini kolaylaştırdı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhuzhou'dan bildiriyor. (XHTV)
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