Develi'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Develi'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Develi\'de zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Aşağıeverek Mahallesi'nde meydana gelen kazada, hafif ticari araç, kamyon ve otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı, ancak yaralı S.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

11.02.2024 21:47
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Develi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aşağıeverek Mahallesi'nde S.Ş. idaresindeki 34 H 3815 plakalı hafif ticari araç, M.D'nin kullandığı 52 BE 225 plakalı kamyon ve M.K. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler S.Ş. ve M.K. Develi Dr. Ekrem Karakaya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı S.Ş. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

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