Bahçeli: 'Ara Seçim Yok, Türk Milletinin İradesine Saygı Duyulmalı'
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bahçeli: 'Ara Seçim Yok, Türk Milletinin İradesine Saygı Duyulmalı'

14.04.2026 11:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında terörsüz Türkiye sürecini vurgularken ara seçim tartışmalarına da son noktayı koydu. Bahçeli, Türkiye'nin karıştırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti ve tarımsal üretimde fırsatçılığa karşı çiftçilerin korunması gerektiğini ifade etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bölücü açılım sürecine yönelik mesajlar veren Bahçeli, 'Sanıyorum ki sınırlarımız dışındaki tüm gelişmeler karşısında Terörsüz Türkiye sürecini sürdürmekteki ısrar ve kararlılığımızın temel sebepleri daha iyi anlaşılmaktadır. Hal böyleyken, bu süreci bahane ederek MHP'nin çizgisini, Türk milliyetçiliğinin fikri omurgasını sorgulamaya yeltenen sözde muhalefet, her şeyden önce kendi basiretsizliğini ele vermektedir. Oysa ne idrakları bu meseleyi kavramaya yeter, ne ufukları bu süreci okumaya yeter ne de çapları MHP'yi tartışmaya yeter' ifadelerini kullandı.

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, 'ara seçim' tartışmalarına ilişkin konuştu. Bahçeli, 'Türkiye'yi karıştırmaya, karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok. Seçim zamanındadır ve Türk milletinin iradesindedir. O iradeye de şimdiden saygı duymak gerekir' dedi.

Bahçeli, enerji kaynaklarının güvenliği ve sınır emniyeti konusunda çok katmanlı bir hesaplaşma ağı olduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşın iki haftalık ateşkese bağlanmasının krizin bittiği anlamına gelmediğini vurguladı. Ateşkesin geçici bir duraklama olduğunu ve kalıcı çözüm zemininin zayıf olduğunu ifade etti. İstanbul'daki ABD-İran müzakerelerinin anlaşmasız sona erdiğini, Lübnan cephesinin açık tutulduğunu ve İsrail'in saldırılarının durdurulması gerektiğini söyledi.

Bahçeli, savaşın sadece silahlarla değil, ambargolar, gıda zinciri ve ekonomik baskılarla da yürütüldüğünü belirterek, tarımsal üretimde fırsatçılığa karşı çiftçilerin korunması gerektiğini vurguladı. 'Çiftçimizi ve köylümüzü ezdirmemek elbette bize düşecektir. Tarımsal üretim alanında milletin emeği üzerinden haksız kazanç devşiren fırsatçıları belirlemeli ve devlet eliyle önlem alınmalı' dedi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Devlet Bahçeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 12:15:02. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.