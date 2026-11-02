Devlet Bahçeli\'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, Osmaniye\'de son yolculuğuna uğurlandı

Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kız kardeşi Serpil Bahçeli, bugün Osmaniye'deki aile kabristanında gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar, Bahçeli ailesine taziyede bulundu.
MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatını kaybeden kız kardeşi Serpil Bahçeli, memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı, yakınlarını yasa boğdu. Serpil Bahçeli, bugün Osmaniye Asri Mezalığı'ndaki aile kabristanında gözyaşlarıyla son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılanlar, Bahçeli ailesine taziyede bulundu.
Kaynak: DHA
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