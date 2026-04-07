Bahçeli'den Trump ve Netanyahu'ya Eleştiri: 'İbretlik Hata Yaptılar'

Üye Girişi
Son Dakika Logo

07.04.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Grup Toplantısı'nda Türk birliği ve enerji güvenliğinin önemine vurgu yaparak, küresel düzendeki çöküşü değerlendirdi. Bahçeli, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişmelere de dikkat çekti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Alparslan Türkeş'i rahmetle anarak, onun Türk birliği ve Turan ülküsünün hayat bulacağını ifade etti. Bahçeli, dünyada değerler sisteminin çöktüğü ve küresel düzenin sarsıldığı bu dönemde, Trump ve Netanyahu'nun zora dayanan hegemonyayı sürdürmeye çalışarak ibretlik bir hata yaptıklarını ve bu hatalarını devam ettirdiklerini söyledi. Savaşın tedarik zincirini etkilediğini belirten Bahçeli, İran'a yönelik saldırıların can kaybını artırdığını, ancak İran halkının dayanıklılığının dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı.

CHP'yi eleştiren Bahçeli, bu partinin siyaset yerine laf ürettiğini ve sorunların çözümüne katkı sağlamak yerine çıkarcı hareket ettiğini dile getirdi. MHP'nin devletin bekasını esas alan bir bakış açısına sahip olduğunu ve Türkiye'nin milli iradeyle konumunu belirlediğini ifade etti. Enerji güvenliğinin önemine değinen Bahçeli, küresel enerji sisteminin ciddi risk altında olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda bağımsızlığının Kızılelma'sı olduğunu söyledi. Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayisinde tedarikçi konumundan geliştirici konumuna geçişini hızlandırdığını ve geçmişte akamete uğratılan girişimlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Devlet Bahçeli, Güvenlik, Politika, Türkiye, Savunma, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor Türkiye'nin tek deri bankası ve doku laboratuvarına bağışlar artıyor
Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanıktan dikkat çeken “baskı” iddiaları
İstanbul’da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı İstanbul'da, kentsel dönüşüm kredisine başvurular başladı
Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey’in yerine vali yardımcısı atandı Görevden uzaklaştırılan Mustafa Bozbey'in yerine vali yardımcısı atandı
Başkan Altay: Konya’mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz Başkan Altay: Konya'mızın bereketli topraklarını hep birlikte daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz
İsmi Galatasaray’la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor İsmi Galatasaray'la da anılan Ozan Kabak resmi imzayı atıyor

14:01
Ronaldo’nun gollerini sildiler
Ronaldo'nun gollerini sildiler
13:27
İsrail Konsolosluğu’na saldırının en net görüntüsü
İsrail Konsolosluğu'na saldırının en net görüntüsü
13:25
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi Kimlikleri belli oldu
İsrail Konsolosluğu saldırganlarıyla ilgili ilk bilgi! Kimlikleri belli oldu
12:59
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
İsrail Konsolosluğu önündeki çatışmayla ilgili 1 başsavcı vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi
12:38
İstanbul’da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde çatışma
11:57
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
ABD çok ağır bedel ödeyebilir: İşte Tahran’ın son perdedeki büyük kozu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 14:14:00. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.