Bahçeli'den Trump ve Netanyahu'ya Eleştiri: 'İbretlik Hata Yaptılar'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Alparslan Türkeş'i rahmetle anarak, onun Türk birliği ve Turan ülküsünün hayat bulacağını ifade etti. Bahçeli, dünyada değerler sisteminin çöktüğü ve küresel düzenin sarsıldığı bu dönemde, Trump ve Netanyahu'nun zora dayanan hegemonyayı sürdürmeye çalışarak ibretlik bir hata yaptıklarını ve bu hatalarını devam ettirdiklerini söyledi. Savaşın tedarik zincirini etkilediğini belirten Bahçeli, İran'a yönelik saldırıların can kaybını artırdığını, ancak İran halkının dayanıklılığının dünyanın dikkatini çektiğini vurguladı.

CHP'yi eleştiren Bahçeli, bu partinin siyaset yerine laf ürettiğini ve sorunların çözümüne katkı sağlamak yerine çıkarcı hareket ettiğini dile getirdi. MHP'nin devletin bekasını esas alan bir bakış açısına sahip olduğunu ve Türkiye'nin milli iradeyle konumunu belirlediğini ifade etti. Enerji güvenliğinin önemine değinen Bahçeli, küresel enerji sisteminin ciddi risk altında olduğunu ve Türkiye'nin bu alanda bağımsızlığının Kızılelma'sı olduğunu söyledi. Son olarak, Türkiye'nin savunma sanayisinde tedarikçi konumundan geliştirici konumuna geçişini hızlandırdığını ve geçmişte akamete uğratılan girişimlerin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.