Devlet Erkanı Anıtkabir'de... Kurtulmuş: "Milli Egemenliği Yaşatmanın En Sahici Yolu, Çocuklara Daha Adil, Müreffeh ve Özgür Bir Vatan Bırakmaktır"

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki devlet erkanı, TBMM'nin açılışının 106. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, "Milletimizin iradesine sadakatten; başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarınlara genç nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindeki devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Yürüyüş şiddetli yağmur altında gerçekleştirildi. Mozoleye çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Kurtulmuş, deftere şunları yazdı:

"Birinci Meclis'in açılışının 106. yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin kalbi ve milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ilk başkanını ziyaret etmenin heyecanını yaşıyoruz. Milletin bağımsızlığına bizzat sahip çıktığı büyük bir günü ve egemenliğinin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu ilan ettiği bu kurucu iradeyi, tam 106 yıl sonra bir kez daha canı yürekten tebrik ediyoruz. Cumhuriyetimizin temelinde yer alan ulusal egemenlik fikrini; adaletin, demokrasinin, toplumsal barışın ve müşterek geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz."

İçinden geçtiğimiz çağda; çatışmaların, her türlü eşitsizliğin, yoksunluğun ve küresel vicdanı yaralayan ağır insani felaketlerin büyük yükünü çocuklarımız taşımaktadır. Böylesi bir dönemde 23 Nisan'ın manası daha da derinleşmektedir. Nitekim çocukları korumak; insanlık değerlerini ve medeniyet iddiasını koruma meselesidir. Hedefimiz; her çocuğun güven içinde yaşadığı, nitelikli eğitime eriştiği, kendisini özgürce geliştirebildiği; bilimin, sanatın ve ahlakın ışığında geleceğe yürüdüğü güçlü toplumsal zemini tahkim etmektir. Milli egemenliği yaşatmanın en sahici yolu, çocuklara daha adil, müreffeh ve özgür bir vatan bırakmaktır.

İstiklal kahramanlarımızın emaneti olan Cumhuriyet'i, Gazi Meclisimizin tarihi sorumluluğuna yakışır bir kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Milletimizin iradesine sadakatten; başta çocuklarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hukukunu korumaktan ve güzel ülkemizi güçlü yarınlara genç nesillerin omuzlarında yükseltmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Zat-ı Alinizi, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnet ve hürmetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun."

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüksek yargı organlarının temsilcileri, kabine üyeleri, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, siyasi partilerin grup başkanvekilleri, milletvekilleri katıldı.