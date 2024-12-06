Devlet Hastanesi Voleybol Turnuvası Şampiyonu

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Mecitözü ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında Devlet Hastanesi birinci oldu.

Mecitözü Kaymakamlığınca kamu kurumları arasında düzenlenen voleybol turnuvasına 11 takım katıldı.

Mecitözü Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Devlet Hastanesi, Atatürk Ortaokulu'nu 3-1 yenerek birinci oldu. Turnuvada üçüncülüğü ise Doğu İlkokulu elde etti.

Mecitözü Kaymakamı Fatma Gül Nayman, final maçı sonrası düzenlenen törende dereceye giren takım ve sporculara madalya ve kupalarını verdi.

Nayman, ilçede birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla turnuva düzenlediklerini belirterek, "Voleybol turnuvamıza katılan tüm takımlarımıza, oyuncularımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da bu gibi faaliyetlerimiz daha kapsamlı bir şekilde sürdürülecektir." dedi.???????