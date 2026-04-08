Devlet Korumasındaki Çocuklar Sanatla Buluşuyor

08.04.2026 11:32
Hayata Köprü Sanat projesiyle devlet korumasındaki çocuklar, sanat etkinlikleriyle gelişim imkanları buluyor.

Devlet korumasındaki çocuklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) yürütülen "Hayata Köprü Sanat" projesiyle hem kişisel gelişimlerini destekliyor hem de sanat yoluyla estetik bakış açısı kazanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TDV Kadın Kolları işbirliğiyle 2021'de hayata geçirilen projeyle çocukların kişisel gelişimlerine katkı sunuluyor, sosyal bağlarının güçlenmesi sağlanıyor ve yaşama sevinçlerinin artırılması hedefleniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı gençlik merkezleri ev sahipliğinde yürütülen proje, Çocuk Evleri ve Çocuk Destek Merkezlerince (ÇEKOM) belirlenen devlet koruması altındaki 7-17 yaş arası çocukları kapsıyor.

Proje kapsamında belirlenen günlerde gerçekleştirilen atölyelere gelen çocuklar, resim, ebru, el sanatları ve tiyatro gibi etkinliklere katılarak yaratıcılıklarını ortaya koyma ve sosyal becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Çankaya Müftülüğü Gençlik Koordinatörü ve projenin yürütüldüğü merkezlerden biri olan Çukurambar Diyanet Gençlik Merkezi'nde manevi danışmanlık yapan Abdurrahman Terzi, AA muhabirine çalışma hakkında bilgi verdi.

Terzi, projeyle çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesinin, milli ve manevi değerlerle tanışmalarının, benlik algılarının güçlenmesinin ve sanatla estetik bakış açısı kazanmalarının amaçlandığını söyledi.

Çocukların ürettiği eserler sergilenecek

Çalışmanın gönüllü öğretmenler ve öğrencilerle sürdürüldüğünü belirten Terzi, şunları kaydetti:

"Türkiye Diyanet Vakfının gönüllü çalışanları var. Cumartesi günleri saat 12.00 ile 17.00 arası merkezimizde çalışmaları yapıyoruz. Hocamız çocuklar geldiği zaman onlara önceden bir hazırlık yapıyor. O gün el sanatları, ebru, resim, hangi etkinlik planlandıysa bununla ilgili hazırlık yapılıyor. Öğrenciler geldiği zaman çalışmalar yapılıyor. Proje kapsamında öğrencilerimizin milli, manevi gelişimlerine katkı sağlanıyor, el becerileri gelişiyor, el sanatlarına olan ilgileri artıyor, çocuklarımız güzel vakit geçiriyor. Hem eğleniyorlar hem öğreniyorlar. Hocalarımızla ve üniversiteli ablalarıyla tanışmış oluyorlar. Kendilerine rol model büyükleriyle bir araya gelmiş oluyorlar ve bundan dolayı da çocuklar çok mutlu."

Terzi, çocukların el sanatları etkinliklerinde ürettiği ürünlerin haziran ayında açılacak sergide sergileneceğini aktararak, "Çok güzel eserler ortaya çıktı ve çıkmaya devam ediyor. Bu eserler satışa sunulacak ve oradan elde edilen gelir de tekrardan bu projeye maddi destek olacak. Yeni öğrencilerin de katılımları bu şekilde sağlanmış olacak." diye konuştu.

"Çocuklarla vakit geçirmek bize de iyi geliyor"

Proje kapsamında gönüllü eğitmenlik yapan Şeyma Karabay da etkinliklerin çocukların el ve göz koordinasyonuna faydasını gördüklerini vurgulayarak, "İlk çalışmaya başladığımızda çocuklarımızın dikkati hakikaten çok dağınıktı. Şu an hamdolsun gayet güzel. Sandalye süreleri çok kısaydı, şu an çok güzel oturabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

TDV yurtlarında kalan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Müberra Nur Avcı ise çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla projeye gönüllü olarak destek verdiğini belirterek, "Çocuklarla vakit geçirip eğlenmek bize de çok iyi geliyor. Derslerimizden kalan vakitlerde hem dinlenmiş oluyoruz hem bize motivasyon oluyor. Herkesi bu gönüllülüğe davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

