Devlet Korumasındaki Çocukların Sanat Sergisi Açıldı

Antalya'da devlet korumasındaki çocukların çalışmalarından oluşturulan "Açık Kadraj: Doğada Fotoğraf ve Güneş Baskı Atölyesi" sergisi açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı işbirliğiyle, "Işığı Yönet, Doğayı Sanatla Keşfet" projesi kapsamında hazırlanan sergi, Güzel Sanatlar Fakültesi Fikret Otyam Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı çocuk evlerinde kalan 12-17 yaş aralığındaki 30 çocuğun özgün çalışmalarından oluşan sergide, 59 çalışma yer aldı.

Çocukların doğaya kendi bakış açılarını yansıtan dijital doğa fotoğraflarının bulunduğu sergide, bitkilerin güneş ışığıyla kağıt üzerinde sanatsal formlara dönüştüğü "güneş baskı" çalışmaları da dikkati çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Galip Sökmen, açılışta yaptığı konuşmada, çocukların topluma kazandırılması gerektiğini belirtti.

Devlet korumasındaki çocukların herkesin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Sökmen, "Bu çocuklar, devlet korumasındaki çocuklar. Sanki Sosyal Hizmetlerin çocuklarıymış gibi bir algı var. Devlet korumasında, hepimizin sorumluluğunda olan çocuklar. Bunlara dokunmamız, bir tanesini topluma kazandırmamız inanın ki kendi imkanlarıyla buraya gelen öğrencilerden daha kıymetli benim için." diye konuştu.

Çocukların akademik olarak üniversitelere kazandırılmasının önemine de değinen Sökmen, her birinin sanat, spor ya da akademik alanda hayata hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Mutluer de devlet korumasındaki çocuklar ve gençler için yapılan bu tür etkinliklerin, psikolojik sağlamlığı destekleyen koruyucu ruh sağlığı çalışmaları olduğunu söyledi.

Mutluer, çocukların doğayla temas etmesi, üretmesi ve kendi bakış açısını görünür kılmasının özgüven, aidiyet, umut ve kendilik algısı açısından güçlendirici bir deneyim olduğunu kaydetti.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Büyükkol ise projenin, genç bireylerin doğayla bağ kurabilmeleri, kendilerini ifade edebilmeleri ve estetik bir bakış geliştirebilmeleri açısından değerli olduğunu ifade etti.

Öğretim görevlisi ve proje yürütücüsü Ezgi Bilgin, gençlerin sanat yoluyla kendilerini ifade etmeleri, özgüven kazanmaları ve doğa ile bağ kurmalarının öncelikli hedeflerinden olduğunu anlattı.