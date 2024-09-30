Devlet Korumasındaki Gençlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Devlet Korumasındaki Gençlere Yeni Fırsatlar

Devlet Korumasındaki Gençlere Yeni Fırsatlar

Bakan Göktaş, 729 gencin kamu kurumlarına atamasını yaparak geleceğe umutla bakabileceklerini vurguladı.

30.09.2024 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz." dedi.

Göktaş, Bakanlıkta gerçekleşen "Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerimizin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde yaptığı konuşmada, bugün devlet korumasından yararlanan 729 gencin atamasının yapılacağını söyledi.

Bakanlık olarak, çocuklara dair en önemli önceliklerinin kendine güvenen ve geleceğe umutla bakabilen bireyler olarak yetişmeleri olduğunu vurgulayan Göktaş, bu amaç doğrultusunda çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimlerini destekleyen programlar hayata geçirdiklerini dile getirdi.

Göktaş, "Attığımız güçlü adımlarla kurumlarımızda büyüyen gençlerimizin kendileri için güzel bir gelecek inşa etmelerine büyük bir mutlulukla şahitlik ediyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu yıl korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti"

Bakanlık olarak, koruma altında bulunan her çocuğu hayata hazırladıklarını anlatan Göktaş, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizin mimarı olacak çocuklarımızı, huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetiştiriyoruz." diye konuştu. Göktaş, şu bilgileri verdi:

"Bugün, Türkiye'nin dört bir yanında, 1185 çocuk evi, 116 çocuk evleri sitesi ve 62 ihtisaslaştırılmış çocuk evleri sitesinde 14 bin 528 çocuğumuzun sevgi dolu bir aile ortamında büyümelerini sağlıyoruz. Bunun yanı sıra 168 bin 959 çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan Sosyal ve Ekonomik Destek Programı ile takip ediyoruz. Çocuklarımızın eğitim hayatlarının yanı sıra spor, sanat, teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve yeteneklerini keşfetmeleri için çocuklarımıza destek oluyoruz. Bunları yaparken de çok kıymetli hocalarımızdan destek alıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında korumamız altında yetişen çocuklarımızdan 421'i üniversiteye yerleşti."

Kuruluşlarda kalan 2 bin 112 çocuğun lisanslı sporcu olarak Bakanlığa bağlı spor kulüplerinde yeteneklerini geliştirdiğini aktaran Göktaş, 30'u milli sporcu olan çocukların hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda ülkesini başarılarıyla temsil ettiğini bildirdi.

İŞKUR ile yürüttükleri eğitim çalışmalarıyla bugüne kadar 8 binden fazla çocuğun kariyer planlamalarına destek olduklarına işaret eden Bakan Göktaş, "Bugüne kadar 62 bin 838 gencimizin kamuda istihdamını sağladık. Bugün de 2024 yılının ikinci dönem yerleştirmelerini gerçekleştiriyoruz." bilgisini paylaştı.

Göktaş, özel sektörde çalışan gençlerin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırdıklarını ifade ederek, bu kapsamda bugüne kadar 13 bin 906 Özel Sektör İstihdam Teşviki sağladıklarını söyledi.

Hayatlarının her anında çocukların ve gençlerin yanında olup mutluluklarını paylaştıklarını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, bugün hayatınızın en önemli başlangıcını yapıyorsunuz. Her birinizin yerleştiği kurumlarda bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize güvenimiz tamdır. Çalıştığınız kurumlarda başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyoruz. Sizler de hayata atılmış, nice güzel yerlere gelmiş abileriniz, ablalarınız gibi sizden sonra gelecek olan kardeşlerinize birer örnek olacaksınız. Bakanlık olarak her zaman yanınızda olduğumuzu ve her türlü desteği sunmaya devam edeceğimizi özellikle belirtmek isterim. Bugün ataması gerçekleştirilecek genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Programda, "Benim Hikayem" adlı kısa film gösterildi

Programda, İstanbul'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Ağaçlı Çocuk Evleri Sitesi'nde koruma altındaki çocukların beden eğitimi öğretmeni Ferhat Fidan liderliğinde ragbi sporuna hazırlanmalarını konu alan "Benim Hikayem" adlı kısa filmin gösterimi yapıldı. Törende, ragbi takımı antrenörü ve oyuncuları, Bakan Göktaş'a imzaladıkları ragbi topunu hediye etti.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, devlet korumasında yetişen ve atamada ismi yer alan bir gencin 6 aylık bebeğiyle atamanın gerçekleşmesi için butona bastı.

Kurada ismini gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Mahinur Özdemir Göktaş, Politika, Eğitim, Güncel, Kamu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Korumasındaki Gençlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail’in durdurulması için BMGK güç kullanmalı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası kritik çağrı: İsrail'in durdurulması için BMGK güç kullanmalı
19:48 İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı Sinvar’ın resmine ’’soru işareti’’ koydular İsrail toplantısında bir fotoğraf dikkatlerden kaçmadı! Sinvar'ın resmine ''soru işareti'' koydular
19:10 Kendisi de her şeyin farkında Narin’in babası, ailesini tamamen silmiş Kendisi de her şeyin farkında! Narin'in babası, ailesini tamamen silmiş
17:30 Sinan Ateş’in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor Gazetecilere eliyle “tetik“ işareti yaptı Sinan Ateş'in tetikçisi Eray Özyağcı, mahkemeyi de umursamıyor! Gazetecilere eliyle "tetik" işareti yaptı
17:13 Netanyahu’dan İran’a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın Netanyahu'dan İran'a çarpıcı mesaj: Düşündüğünüzden çok daha yakın
10:41 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu 43 yaşındaki eski futbolcu otel odasında ölü bulundu
10:19 Sinan Ateş davası bugün Duruşma öncesi Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak “kiralık katil“ çıkışı Sinan Ateş davası bugün! Duruşma öncesi Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak "kiralık katil" çıkışı
10:17 Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı Altın fiyatları haftaya yatay seyirle başladı
10:13 Hindistan’da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
09:56 Dzeko’nun pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti Dzeko'nun pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcuların hepsi aynı fikirde birleşti
09:48 İran’da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi İran'da bir polisi öldüren iki silahlı soyguncu idam edildi
09:48 3 ilde petrol arama alanları genişletildi 3 ilde petrol arama alanları genişletildi
09:47 Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti Efsane şarkıcı ve oyuncu Kris Kristofferson hayatını kaybetti
09:34 İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı İsrail, Lübnan sınırına yüzlerce tank konuşlandırdı
09:14 Ekonomide tahminler tutmuyor mu Ekonomide tahminler tutmuyor mu?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2024 20:47:35. #1.11#
SON DAKİKA: Devlet Korumasındaki Gençlere Yeni Fırsatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement