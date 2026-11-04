Devlet Memurları Konfederasyonu, Ocak 2027 maaş artışlarında kayıp uyarısı yaptı - Son Dakika
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Devlet Memurları Konfederasyonu, Ocak 2027 maaş artışlarında kayıp uyarısı yaptı

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Devlet Memurları Konfederasyonu, Ocak 2027 maaş artışlarında kayıp uyarısı yaptı
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Devlet Memurları Konfederasyonu, Ocak 2027 memur maaş artışlarında kayıpların telafi edilmesini istedi. Açıklamada ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 29,77, on aylık birikim yüzde 27,52 olarak açıklandı; gıda, kira ve ulaşım artışlarının alım gücünü etkilediği kaydedildi.

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin gelirleri, hayat pahalılığı karşısında erimemeli; yapılacak maaş artışları kayıpları telafi ederek refahı artırmalıdır" denildi.

Devlet Memurları Konfederasyonu'nun sosyal medya hesabından, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TÜİK'in açıkladığı verilere göre Ekim 2026 enflasyonu aylık yüzde 2,58, yıllık yüzde 29,77 olarak gerçekleşti. Yılın on ayında biriken enflasyon ise yüzde 27,52'ye ulaştı. Bu veriler, Ocak 2027'de yapılacak memur maaş artışları açısından büyük önem taşıyor. Ancak kamu görevlilerinin ekonomik durumu yalnızca enflasyon oranlarıyla değil, günlük yaşamda karşı karşıya kaldıkları gerçek harcamalarla değerlendirilmelidir. Özellikle gıda, kira, ulaşım ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları alım gücünü doğrudan etkiliyor.

Kamu görevlilerinin gelirleri, hayat pahalılığı karşısında erimemeli; yapılacak maaş artışları kayıpları telafi ederek refahı artırmalıdır. Emeğin karşılığını aldığı, adil ve sürdürülebilir bir ücret düzenlemesi sağlanmalıdır."

Kaynak: ANKA
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