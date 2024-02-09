Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Mersin'de Son Buldu - Son Dakika
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Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Mersin'de Son Buldu

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri Mersin\'de Son Buldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Mersin'de sona erdi. Yaklaşık 40 kurum ve kuruluşun katıldığı etkinlikte, devlet teşvikleri hakkında bilgi verildi ve çeşitli uygulamalar tanıtıldı. Programa 15 bin kişi katıldı ve ilgi oldukça yüksekti. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, başka illerde de düzenlenecek.

09.02.2024 19:19  Güncelleme: 19:20
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca gençlere yönelik düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Mersin'de sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Yenişehir ilçesindeki fuar ve etkinlik alanında düzenlenen tanıtım günleri ikinci gününde de sürdü.

Program kapsamında yaklaşık 40 kurum ve kuruluş, devlet teşviklerini alana gelen öğrenciler, gençler ve vatandaşlara tanıttı.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri, Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, üniversiteler ve çeşitli kurumların stant açtığı etkinliğe katılımcılar ilgi gösterdi.

Stantlarda kurumların burs, hibe, fon, kredi destekleri ve staj programlarıyla ilgili bilgi alan katılımcılar, çeşitli simülasyon ve etkinlik alanlarında söz konusu birimlerin uygulamalarına eşlik etti.

Alanda kurulan Anadolu Ajansı (AA) standında, katılımcılara AA personeli tarafından kurumun çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Bugün yapılan tanıtımlarla "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy, AA muhabirine, Mersin'deki programda 2 gün içerisinde 15 bin kişiyi ağırladıklarını söyledi.

Öğrencilerin ve gençlerin ilgisinden dolayı memnun olduklarını dile getiren Ersoy, öğrencilerin burada güzel ve verimli zaman geçirdiğini kaydetti.

Mersin'de düzenlenen programa ilginin çok yüksek olduğunu vurgulayan Ersoy,"Buradaki birçok genç arkadaşımızın hayatına dokunduğumuza şahit olduk. Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni bu yıl 5 ilde daha gerçekleştireceğiz. Gideceğimiz yerlere tüm öğrencilerimizi ve gençlerimizi davet ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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