Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı

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(ANKARA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti. 2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy, "2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

2 milyonu aşkın seyirci

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sezon boyunca yüzde 66 artışla 2 milyon 149 bin 361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları'nın 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştuğu, 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatını yurdun dört bir yanına ulaştırdığı belirtildi. Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında "Kamyon Tiyatro" ile 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 kişinin tiyatro ile buluştuğu belirtilirken, bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesinin sağlandığı kaydedildi.

Uluslararası bağlantılar yenilendi

Devlet Tiyatroları'nın Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdiği belirtilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'na sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126 bin 163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63 bin 518 izleyiciye ulaşıldı. 2024 yılı, Devlet Tiyatroları'nın bir sezonda 59 ödül ile en fazla ödül aldığı yıl oldu.