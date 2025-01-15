Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı

Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı

Bakan Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın 2.1 milyon izleyici ile rekor kırdığını açıkladı.

15.01.2025 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendiren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ile 2023-2024 tiyatro sezonunu değerlendirdi. Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 75 yıllık tarihinde seyirci rekoru kıran Devlet Tiyatroları'nın 2 milyondan fazla sanatseveri ağırladığını belirtti. 2025 yılı hedeflerine de değinen Ersoy, "2025 yılı hedeflerimizle sahnelerimizi daha da zenginleştirmeye ve toplumumuzu tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz" dedi.

2 milyonu aşkın seyirci

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sezon boyunca yüzde 66 artışla 2 milyon 149 bin 361 seyirci ağırlayan Devlet Tiyatroları'nın 224 farklı oyunla sanatseverlerle buluştuğu, 737 turne ve 59 sahne ile tiyatro sanatını yurdun dört bir yanına ulaştırdığı belirtildi. Şehrin sınırlarını aşan tiyatro etkinlikleri kapsamında "Kamyon Tiyatro" ile 55 il ve 80 ilçede 41 bin 848 kişinin tiyatro ile buluştuğu belirtilirken, bu projeyle tiyatro sahnesi olmayan bölgelerde sanatın insanların ayağına gitmesinin sağlandığı kaydedildi.

Uluslararası bağlantılar yenilendi

Devlet Tiyatroları'nın Avrupa Tiyatro Konvansiyonu ve Avrupa Festivaller Birliği üyeliklerini yeniden kazanarak uluslararası platformda yerini pekiştirdiği belirtilirken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'na sanatçı ve teknik destek sağlanarak tiyatro sanatının gelişimine katkı sunulduğu aktarıldı.

Açıklamaya göre, düzenlenen 9 tiyatro festivalinde 424 temsil sunulurken, 126 bin 163 seyirci ile rekor kırıldı. Ayrıca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında 60 oyun ve 175 temsil sahnelenerek toplamda 63 bin 518 izleyiciye ulaşıldı. 2024 yılı, Devlet Tiyatroları'nın bir sezonda 59 ödül ile en fazla ödül aldığı yıl oldu.

Kaynak: ANKA

Kültür ve Turizm Bakanı, Devlet Tiyatroları, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Etkinlikler, Güncel, Kültür, Eğitim, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:46:38. #1.12#
SON DAKİKA: Devlet Tiyatroları 2 Milyonu Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.