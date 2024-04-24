Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Çocuklar Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı ve beraberindeki çocuklar, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi.

Genel Müdür Karadağlı, çocuklarla Aslanlı Yol'dan geçerek Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Misakı Milli Kulesi'ne geçen Karadağlı, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Karadağlı, deftere şunları yazdı:

"Aziz Atam, bugün burada 19'uncusunu düzenlediğimiz, 'Küçük Hanımlar, Küçük Beyler' Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nin heyecan verici atmosferinde, huzurunuzda olmaktan gurur ve mutluluk duyuyorum. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü olarak, çocukların tiyatro ile buluşmasını sağlamak ve sanat yoluyla onların kültürel gelişimine katkıda bulunmak için yola çıktık. Bu festival, hedefimize ulaşmamızda önemli bir adımı temsil ediyor. Çocuklarımızın sanatla büyümesi, düşlerinin renkli sahnelerde can bulması, hayal güçlerinin sınırlarını zorlamaları bizim için son derece kıymetli. Bugün Anıtkabir'de, ilham verici sözlerinizle ve mirasınızla baş başa olmak, bizlere her zaman yol gösterici oluyor. Sizi saygı ve minnetle anıyoruz."