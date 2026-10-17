Devletin taşınmaz gelir hedefi 2027'de 143,8 milyar liraya çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Devletin taşınmaz gelir hedefi 2027'de 143,8 milyar liraya çıkıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet, gelecek yıl taşınmaz satış ve kiralarından 143,8 milyar lira gelir öngörüyor. Kira gelirlerinin 10,9 milyar lirası ecrimisilden, satış gelirlerinin 114,2 milyar lirası ise 2B taşınmazları ve Hazineye ait tarım arazilerinin de bulunduğu diğer satışlardan bekleniyor.

Devlet, gelecek yıl aralarında lojman, sosyal tesis ve arazilerin de bulunduğu taşınmazların satış ve kiralarından yaklaşık 143,8 milyar lira gelir elde etmeyi hedefliyor.

AA muhabirinin, 2027 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden derlediği bilgiye göre devlet, gelecek yıl taşınmazlardan, satış ve kiralama kalemlerinde gelir elde etmeyi öngörüyor.

Bu kapsamda, 18 milyar 647 milyon 46 bin lirası taşınmaz kiraları, 125 milyar 130 milyon 480 bin lirası taşınmaz satışlarından olmak üzere 143 milyar 777 milyon 526 bin lira gelir sağlanması bekleniyor. Bu tutar 2026 için 31,1 milyar lira olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl taşınmaz satışları kapsamında en fazla gelir, 114 milyar 249 milyon 726 bin lirayla aralarında 2B taşınmazları ile Hazineye ait tarım arazilerinin satış gelirlerinin de yer aldığı "diğer taşınmaz satış gelirleri"nden elde edilmesi planlanıyor.

Arazi satışlarından bu dönemde 9 milyar 503 milyon 762 bin liralık gelir hedefleniyor.?Taşınmaz satış gelirleri kapsamında, lojman satışlarından 1 milyar 80 milyon 482 bin lira, arsa satışlarından 296 milyon 510 bin liralık gelir öngörülüyor.

En fazla gelir ecrimisilden

Gelecek yıl beklenen 18 milyar 647 milyon 46 bin liralık taşınmaz kira gelirlerinin 10 milyar 945 milyon 998 bin lirasının ecrimisil gelirlerinden sağlanması hedefleniyor.

Taşınmaz kira gelirleri kapsamında diğer önemli gelir kalemi de lojmanlar olacak. Lojman kira gelirlerinden 4 milyar 681 milyon 574 bin lira kaynak bekleniyor. Diğer taşınmaz kira gelirlerinden de 3 milyar 19 milyon 474 bin liralık gelir sağlanacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA
EkonomiGüncelTarımEmlakSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müsavat Dervişoğlu’ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti’nin milliyetçiliği hepimize yeter Müsavat Dervişoğlu'ndan iki partiye birleşme çağrısı: İYİ Parti'nin milliyetçiliği hepimize yeter
PKK elebaşlarına ülke aranıyor İlk ret geldi: İstemiyoruz PKK elebaşlarına ülke aranıyor! İlk ret geldi: İstemiyoruz
Fenerbahçe’den ayrıldı, Messi’ye döndü Tahmin edin kim Fenerbahçe'den ayrıldı, Messi'ye döndü! Tahmin edin kim?
Günün bombası Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor Günün bombası! Barış Alper Yılmaz ile İrem Haznedar aşk mı yaşıyor?
Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Beşiktaş resmen açıkladı Orkun Kökçü’den kötü haber Beşiktaş resmen açıkladı! Orkun Kökçü'den kötü haber
11:52
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
İstanbul Valisi Davut Gül: Dere yatağını işgal eden yerler yıkılacak
11:24
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen’in en acı günü Kızını kaybetti
Türkiye güzeli Fatoş Seğmen'in en acı günü! Kızını kaybetti
11:06
Kasım 2026’yı işaret etmişti Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
Kasım 2026'yı işaret etmişti! Herkes Baba Vanga’nın o kehanetini konuşuyor
10:57
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı Bakanlık devrede
4 yaşındaki çocukları güzellik yarışmasına sokacaklardı! Bakanlık devrede
10:15
Mustafa Sarıgül’le ilgili vahim iddia İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
Mustafa Sarıgül'le ilgili vahim iddia! İnternete düşen videoyu bakın nasıl açıkladı
09:30
Görüntü Türkiye’den Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Görüntü Türkiye'den! Kentin göbeğinde fuhuş pazarlığı yapılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 11:57:13. #7.13#
SON DAKİKA: Devletin taşınmaz gelir hedefi 2027'de 143,8 milyar liraya çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei